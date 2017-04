Kein Strassenverkehr im Festgelände

OK-Co-Präsident und Gemeinderat Peter Meier zeigte sich anlässlich der Informationsveranstaltung am Montag sichtlich erfreut: «Wir haben vom Kanton die Bewilligung erhalten, für die Dauer des Dorffests einen Abschnitt der Glattalstrasse zu sperren.» Das sei ein grosses Entgegenkommen und nicht selbstverständlich. Dies ermöglicht, das dreitägige Fest in einem gänzlich verkehrsfreien Gebiet durchzuführen.

Das Festgelände wird umschlossen von der Glattalstrasse ab der Ausserdorfstrasse bis zum Gemeindehaus-Kreisel, ab dort von der Oberdorfstrasse, dann von einem Stück Oberdorf-/Lindenstrasse und schliesslich der Ausserdorfstrasse. Entlang diesen Strassen verteilen sich mit ihren Ständen lokale Vereine, Parteien, Feuerwehr und andere, sowie etliche Gewerbetreibende. Über 40 Teilnehmer sind bis jetzt angemeldet, die sich mit verschiedensten Angeboten, Spielen, Musik und Kulinarischem präsentieren wollen.

Im Herzen des Geländes wird eine klassische Chilbi aufgebaut sein mit Autoscooter, Karussel, Bahnen, Buden und Zuckerwatte. Weiter gibt es ein Baggerfeld der Eberhard Bau AG, wo kleine und grosse Buben baggern dürfen, sowie einen Streichelzoo mit Lamas aus Höri und Pony-Reiten mit Rümlanger Ponys. Ein Clown und ein Zauberer werden sich unters Volk mischen, Céline Häberli von Moving Dance wird spontane Tanzaktionen, sogenannte Flash Mobs, veranstalten.

Richtpreise für Getränke

Zwar galten die meisten Informationen jenen, die sich mit Ständen am Fest beteiligen. Sie betrafen Infrastruktur, Strom, Wasser, Abfall, Hygiene, Getränkeversorgung und dergleichen. Für die festfreudige Bevölkerung von Interesse dürfte aber sein, dass im Sinne des Jugendschutzes Richtpreise für Getränke ausgegeben wurden. Das Sicherheitskonzept sieht Polizeipatrouillen von RONN und eines privaten Bewachungsdiensts vor, ein Parkplatzkonzept ist in Arbeit. Schliesslich soll im Vorfeld ein Festführer in alle Haushalte verteilt werden. (Zürcher Unterländer)