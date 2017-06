Kein neues Becken nötig

Mit 295:68 Stimmen gaben die Schöfflisdorfer am 30. März 2014 an der Urne dem Bau eines neuen Regenbeckens ein deutliches Ja. Der Bau sei schliesslich auch unumgänglich, hiess es damals. Denn das alte Becken aus dem Jahr 1976 erfülle die gewässerschutztechnischen Anforderungen nicht mehr und sei zudem zu klein. Für den Neubau des Regenbeckens und des Entlastungskanals wurden mit Kosten von 2,5 Millionen Franken gerechnet. Doch seither ist nichts passiert.

Kein Bagger ist aufgefahren und auch kein Betonmischer kam daher. Was ist geschenen? «Wir haben das Projekt beim Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft eingereicht», erklärte Gemeinderat Michael Merki anschliessend an die Gemeindeversammlung in einer Informationsrunde. Der Kanton habe die Bewilligung zwar gegeben. Doch auf einmal sei nicht mehr klar gewesen, ob der Bau auch zwingend sei.

In der Folge wurde ein Student im Rahmen einer Diplomarbeit mit Unterstützung des verantwortlichen Amtes damit beauftragt, die Abwassersituation im gesamten Wehntal und bis zur Abwasserreinigungsanlage Oberes Surbtal in Ehrendingen zu analysieren. Nun, wenige Stunden vor der Gemeindeversammlung kam der längst ersehnte Bericht vom Kanton. Und er verspricht für die Schöfflisdorfer gute Neuigkeiten.

Kapazität des alten Beckens reicht doch

Die Ergebnisse der Studie hätten gezeigt, dass die Kapazität des alten Regenbeckens Post doch ausreichen würde. Allerdings müsse das alte Regenbecken technisch aufgerüstet werden. «Man müsste eine Abflusssteuerung anbringen, die von der Abwasserreinigungsanlage Oberes Surbtal aus direkt bedient werden kann.

Von dort aus würde bestimmt, wieviel Abwasser das Becken zurückhalten müsse und wieviel in die Surb gelangen darf», erklärt Gemeindepräsident Alois Buchegger. Ebenfalls müsste man die bestehende Einleitestelle auf ihre Funktion und Tüchtigkeit hin überprüfen. Die besehende Einleitstelle mündet im Bereich der Schutzzone in die Surb. Es ist denkbar dass die Einleitstelle nicht versetzt werden muss.

Hoffnung auf tiefere Abwassergebühren

Gute Nachrichten sind es für die Schöfflisdorfer vor allem in finanzieller Hinsicht. Denn die Sanierung und technische Aufrüstung des alten Beckens sowie der Einleitestelle würde rund 500 000 bis eine Million Franken weniger kosten als der Neubau.

Das sind Ersparnisse, die jeder Schöfflisdorfer direkt im Pormonnaie spüren würde. Denn Aufgrund des geplanten Neubaus mussten die Schöfflisdorfer eine substanzielle Erhöhung der Abwassergebühr um rund einen Franken hinnehmen.

«Sobald das neue Projekt und seine Kosten feststehen, werden wir natürlich auch die Abwassergebühren nochmals überprüfen und anpassen», erklärt Buchegger. Im Moment sei es noch zu früh, um etwas dazu zu sagen. Noch fehle auch die schriftliche Bestätigung des Kantons. «Wir erwarten diese bis zum Zeitpunkt der Festlegung der Gebühren», sagte der Gemeindepräsident abschliessend. (Zürcher Unterländer)