Krippen klagen über Kinder-Mangel

Wenn in der Kinderkrippe Regensdorf das Mittagessen serviert wird, ist sitzen heute etwas weniger Kinder am Tisch als in früheren Jahren. Die Institution mit insgesamt 44 Plätzen für Kinder vom Baby- bis Kindergartenalter ist derzeit lediglich zu 76 Prozent ausgelastet. Insbesondere bei den Kindergartenkindern sei im letzten Sommer ein Einbruch zu verzeichnen gewesen, sagt Krippenleiterin Nicole Kissling.

34 Austritten standen damals lediglich 18 Neueintritte gegenüber. «Wir können uns die geringere Nachfrage nicht erklären», sagt Kissling. Noch vor drei Jahren habe man aufgrund des Platzmangels eine separate Wohnung gemietet, um eine spezielle Gruppe für Kindergärtner aufzubauen. Auf den Frühling hin seien glücklicherweise wieder ein paar Anmeldungen hereingekommen, sagt die Krippenleiterin.

Eltern, die ihre Kinder im Vorschulalter fremdbetreuen lassen wollen, haben in Regensdorf die Wahl zwischen vier Krippen oder einer Tagesfamilie. Neben der Kinderkrippe Regensdorf, die ihre Dienste bereits seit 43 Jahren anbietet, hat vor zehn Jahren das Chinderhuus Sunne eröffnet. Vor fünf Jahren kamen dann noch die Kinderkrippen Bambi und Zoo dazu. Alle drei der neueren Institutionen geben zwar an, gut ausgelastet zu sein. Wartelisten gibt es jedoch nirgends. Meistens ist bei Bedarf sofort ein Platz erhältlich.

Eine Belegung von 80 Prozent gelte in der Branche bereits als gut, präzisiert André Bürgi von den Kinderkrippen Zoo. Denn nicht alle Wochentage seien gleichermassen gefragt. Weil die meisten Eltern mit Teilzeitpensum am Montag oder Freitag frei haben, verzeichnen die Krippen an diesen Tagen weniger Zulauf als am Dienstag, Mittwoch und Freitag, erklärt Bürgi. Der Inhaber von insgesamt vier Institutionen in Dübendorf, Bülach und Regensdorf stellt fest, dass die Auslastung insgesamt im Sinken begriffen ist. «Es besteht fast schon eine Übersättigung. Wir sind am kämpfen.»

Kanton Zürich an der Spitze

Wohl der wichtigste Grund für das gut ausgebaute Angebot ist die Anschubfinanzierung des Bundes. Auf Initiative der damaligen Nationalrätin und heutigen Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr unterstützt der Bund neue Kindertagesstätten mit maximal 5000 Franken pro Platz und Jahr. Das Impulsprogramm wurde 2015 zum dritten Mal verlängert. Bis 2019 steht damit erneut ein Betrag von 120 Millionen Franken zur Verfügung.

Insgesamt wurden bis Ende 2015 fast 300 Millionen Franken vergeben. Davon floss ein gutes Viertel in den Kanton Zürich, der somit zu den Kantonen gehört, welche am meisten profitiert haben. In den vergangenen 13 Jahren sind hier je rund 7000 neue Plätze in Kindertagesstätten sowie der schulergänzenden Betreuung entstanden. Dagegen fallen auf die Kantone Uri und Appenzell Innerrhoden lediglich 0,1 Prozent der bewilligten Gesuche an.

Doch auch innerhalb des Kantons Zürich sind die neu eröffneten Tagesstätten äusserst ungleich verteilt. Mit Abstand am meisten neue Angebote verzeichnet die Stadt Zürich, dicht gefolgt von Winterthur. Nicole Kissling von der Kinderkrippe Regensdorf vermutet deshalb, dass Eltern, die in Zürich arbeiten, ihre Kinder häufig in der Nähe des Arbeitsortes unterbringen.

Im Unterland profitierten insbesondere Wallisellen, Bassersdorf, Kloten, Opfikon, Embrach, Bülach und Glattfelden. In Wallisellen sei das Angebot nun ausreichend, teil Marcel Amhof von der Präsidialabteilung mit. In Kloten dagegen ist die Nachfrage nach wie vor gross. Gemäss Angaben von Jörg Riecke, Leiter der städtischen Hort- und Krippenbetriebe, ist der Betrieb Looren zu über 100 Prozent ausgelastet. Besonders Plätze für Kleinkinder bis 2 Jahre seien knapp. Eltern würden ihren Nachwuchs bereits während der Schwangerschaft anmelden, sagt Riecke.

Ungleich verteilt

Im nördlichen Kantonsteil und in vielen Gemeinden des Bezirks Dielsdorf wurde vom Angebot der Anschubfinanzierung hingegen nur wenig Gebrauch gemacht. In der Kinderkrippe Lillyput in Dielsdorf etwa gibt es eine Warteliste. Erst ab Sommer gebe es wieder Kapazitäten, sagt Leiterin Tamara Alvarez. Auch im Wehntal bestehe teilweise noch Bedarf, sagt Chantal Tschanz, Präsidentin des Vereins Chinderstube Wehntal, welche mehrere Betreuungsangebote betreibt.

Deshalb wird die Kita Niederweningen demnächst die Plätze aufstocken, und eventuell auch in Steinmaur eine zweite Gruppe eröffnen. Zudem plant der Verein eine neue Institution in Neerach. Tschanz ist froh, dass die Bundesbeiträge immer noch erhältlich sind. «Ohne dieses Geld wäre es uns nicht möglich, neue Kitas aufzubauen.»

Ob die dritte Tranche der Anschubfinanzierungen also zu einem Überangebot geführt hat, wie kritische Stimmen bereits zu Beginn des Programms befürchteten, scheint eine Frage des Standpunkts zu sein. André Bürgi von den Kinderkrippen Zoo ist der Meinung, dass die Zuschüsse bereits jetzt nicht mehr nötig sind. Einerseits war er beim Aufbau seiner vier Institutionen zwar froh um den Zustupf.

Zudem habe mit der Massnahme der Mangel an Plätzen behoben werden können. Viele gut ausgebildete Frauen könnten heute wieder arbeiten gehen, was auch dem Schweizer Arbeitsmarkt zu Gute komme, sagt Bürgi. Anderseits bedeutet das breite Angebot nun eine Herausforderung für ihn. «Konkurrenz belebt den Markt, aber sie verursacht auch einen Preisdruck», stellt der Unternehmer fest.

Beiträge regnen aber nicht einfach vom Himmel. Wer eine neue Kindertagesstätte eröffnen will, muss zahlreiche Qualitäts-Kriterien erfüllen. Geld gibt es nur für jene, die einen Nachweis erbringen, dass am entsprechenden Ort ein Bedarf besteht, sowie glaubhaft darlegen können, dass die Finanzierung des Betriebs langfristig gesichert ist, erklärt Cornelia Louis vom Bundesamt für Sozialversicherungen. Man gehe davon aus, dass mit der zweiten Verlängerung des Impulsprogramms genügend Betreuungsplätze geschaffen werden können.

Mit weiteren 100 Millionen Franken will der Bundesrat danach aber erreichen, dass die Eltern weniger bezahlen müssen und dass die Betreuung besser auf ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. Zum Beispiel sollen auch Kinder einen Platz finden, deren Eltern früh morgens oder spät abends arbeiten müssen.

(Zürcher Unterländer)