Kunst auf der Haut kennt keine Grenzen

Es ist ein Kunst- und Künstlertreffen der speziellen Art: Wer sich mit dem Tattoo als Ausdrucksform identifiziert, dem geht sie buchstäblich unter die Haut. Am Wochenende werden in Regensdorf die besten Tattoo-Künstler der Welt erwartet. An den sogenannten Ink Days zelebrieren sie ihre Art der Körperkunst, zeigen fertige Werke und stechen den Besuchern auf Wunsch – spontan oder nach Voranmeldung – ein Bild aus Tinte auf den Körper.

Ab kommenden Freitag verwandelt sich das Kongresszentrum im Hotel Mövenpick in Regensdorf in ein Mekka für Tattoo-Begeisterte. Über 100 Artisten zeigen die aktuellen Ink-Trends. Sie reisen aus Europa und Übersee an. Doch auch die einheimische Szene kommt nicht zu kurz. Über 40 Prozent der Teilnehmenden sind aus der Schweiz.

Das hässlichste Tattoo

Im Vorfeld der Veranstaltung haben die Organisatoren das hässlichste Tattoo der Schweiz gesucht. Eine Person kommt in den Genuss eines exklusiven Cover-Up, das bedeutet eine kunstvolle «Übermalung» des missglückten Sujets, eine Alternative zur Entfernung mit dem Lasergerät. In erster Linie können die Besucherinnen und Besucher der Ink Days jedoch den Künstlern bei ihrer Arbeit zuschauen.

Besondere Beachtung fanden vor einem Jahr die H. R. Giger-Motive von Vincent Castiglia aus den USA. Sie werden auch diesmal auf Bewunderung stossen. Doch die Sujetwahl scheint unbegrenzt. Neben figurativer, surreal wirkender Malerei ist die fotorealistische Porträt-Artwork ein Schwerpunkt.

Der deutsche Randy Engelhard, bekannt als Jurymitglied der TV-Show «Pain & Fame», wo die besten Tätowierer Deutschlands gekürt werden, ist ebenfalls vor Ort. Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt von Schauspieler und Tattoo-Künstler im Nebenberuf David Labrava aus der Biker-Kult-Serie «Sons of Anarchy». Er reist für die Eröffnung der Ink Days für ein «Meet an Greet» aus Kalifornien an.

Convention der Inspiration

Vor einem Jahr besuchten über 3000 Tattoo-Fans die internationale Convention in Regensdorf. Die Organisatoren erwarten einen Publikumsaufmarsch im ähnlichen Rahmen. Gemäss Jessica Phan, Pressesprecherin der Ink Days, ist der Anlass eine Inspirationsplattform und Impulsgeber, die internationale Tattoo-Szene mitzugestalten.

«Wir wollen den Leuten die Körperkunst näherbringen und zeigen, dass eine Tätowierung weder mit Unseriosität noch Zwielichtigkeit zu tun hat», sagt sie. Als Vergleich nennt sie grossen, international etablierten Tattoo-Conventions in Frankfurt, London und Mailand.

(Zürcher Unterländer)