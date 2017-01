Lachen und mitfiebern beim neuen Lustspiel

«Gülle, Mischt und Schönheitswahn»

Die Premiere des neuen Stücks des Dramatischen Vereins Niederglatt findet am nächsten Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Eichi statt. «Gülle, Mischt und Schönheitswahn» wird zudem an den folgenden weiteren Daten aufgeführt (freitags und samstag um 20 Uhr. Türöffnung 18.30 Uhr, ausser 3./10. Februar: 19 Uhr):

Samstag, 28. Januar

Freitag, 3. Februar

Samstag, 4. Februar

Sonntag, 5. Februar (ab 10 Uhr Brunch, Aufführung um 13 Uhr)

Freitag, 10. Februar

Samstag, 11. Februar

An Samstagen besteht die Möglichkeit, ab 18.45 Uhr zu Abend zu essen. Serviert wird Kartoffelgratin mit Fleischkäse. Freitags gibt es Hot Dogs und Baked Potatoes mit Salat.

Sonntagsbrunch nur gegen Voranmeldung, Reservation: www.theater-niederglatt.ch.

Tickets: Freitag 18 Franken, Samstag 22 Franken, Sonntag mit Brunch 25 Franken, Jugendliche 15 Franken, Kinder ab 6 Jahren 1 Franken pro Jahr. Ticketvorverkauf unter www.theater-niederglatt.ch oder bei der Sonnenapotheke in Niederglatt.bst