Lack und Chrom glänzten im Sonnenschein

Die Vielfalt der Fahrzeuge, die sich am Sonntag im Dorfzentrum von Boppelsen präsentierten, vom kleinen Fiat 500 bis zum Rolls-Royce, war beeindruckend. Kaum eine Autokategorie war vor Ort nicht vertreten. Und alle der gegen hundert Fahrzeuge glänzten um die Wette. Der Organisator des Treffens, Heinz Peterhans von der Post-Garage, durfte mit der Anzahl teilnehmender Besitzer von bis zu 90 Jahre altenOldtimern mehr als zufrieden sein.

Auch das Doppelbettfährt immer mit

Vor 13 Jahren lud Peterhans zur Eröffnung seines Garagenbetriebs zu einem Tag der offenen Tür Besitzer alter Autos nach Boppelsen ein. Seither treffen sich jedes Jahr am ersten Sonntag im Juni die Halter von mindestens 30-jährigen Fahrzeugen, erst ab diesem Alter gilt ein Fahrzeug als Oldtimer, im Dorf amLägernhang. «Es ist jedes Mal ein spezielles Zusammentreffen von glänzendem Chrom und Lack inmitten der alten Riegelhäuser im Dorfkern», freut sich der Garagist. Selber pflegt er zwei alte Alfa Romeo, darunter das einzige Alfa-Modell Montreal, das von einem V8-Motor angetrieben wird.

Nach elf Uhr am Morgen formierten sich die meisten Old­timer zu einem Corso auf einer rund 45 Kilometer langen Ausfahrt. Neben riesigen Amerikanerwagen mit Längen von sechs Metern fuhren Renault Heck, viele VW Käfer, Mercedes SL190 oder Corvette Stingray mit. Ein besonderes Gespann lenkte Angela Egli aus Regensdorf. Ihr erstes Auto, ein 38-jähriger Fiat 500, zog einen Wohnanhänger, aus­gestattet mit einem bequemen Doppelbett, hinter sich her.

Konkurrenten können sich einigen

Besondere Beachtung fand ein erstmals präsentierter Hotchkiss. Der Wagen wurde 1929 in einem Werk bei Paris gebaut, neben Panzern, Maschinengewehren und Kanonen. Vier Jahre schraubte Mario Leisi aus Otelfingen am Veteranen herum, bis er ihn am Sonntag präsentieren konnte. In der Familie Leisi herrscht gemeinsame Freude am alten Wagen: «Mein Mann chlütteret nun mal gerne – und ichgebe eine begeisterte Beifahrerin ab», gibt Ehefrau Jacqueline bekannt.

Bis vor zwei Jahren fand jeweils am gleichen Tag ein Old­timertreffen im Nachbardorf Otelfingen statt. Dann konnte man sich einigen. Jetzt treffen sich Oldtimerfans am Samstag in Otelfingen und am Sonntag in Boppelsen. «Mit dieser Situation kann ich gut leben», versichert der 51-jährige Heinz Peterhans. In seiner Garage pflegt er im Einmannbetrieb ausschliesslich ältere Autos. Er besitzt noch die Kenntnisse, alte Motoren einzustellen, und hat auch das geeigneten Werkzeug dazu. Umgekehrt sind moderne Garagen nicht mehr in der Lage, Oldtimer zureparieren. (Zürcher Unterländer)