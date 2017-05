Leuchtende Sterne für Hofstetten

Die leuchtende Weihnachtsdekoration in Oberglatt besteht aus einem Sternenhimmel. Jeweils in der Adventszeit erhellt er das Gebiet von der Kreuzung Kaiserstuhlstrasse/Bahnhofstrasse entlang der Bahnhof- und Bülachstrasse. 2009 war die erste Etappe in Betrieb genommen worden und kostete 66 000 Franken, fünf Jahre später wurde sie für 29 000 Franken erweitert. Die Kosten hatte das gemeindeeigene Elektrizitätswerk übernommen.

Ein Legat machts möglich

Jetzt hat der Gemeinderat die Anschaffung zusätzlicher Elemente für rund 19 400 Franken bewilligt, die im Dorfteil Hofstetten installiert werden. Wie Gemeindeschreiberin Sandra Markovic erklärt, habe man sich schon lange überlegt, für Hofstetten ebenfalls eine Weihnachtsbeleuchtung anzuschaffen. Schliesslich gehöre dieses Gemeindegebiet ja auch zu Oberglatt. «Aus finanziellen Gründen war das bisher nicht möglich.»

Jetzt hat sich durch ein Legat, das für «kulturelle Zwecke» vorgesehen ist, die Möglichkeit für zusätzlichen Weihnachtsschmuck ergeben. In der kommenden Adventszeit leuchtet also auch über Hofstetten ein künstlicher Sternenhimmel. Die offizielle Einweihung findet am 4. Dezember statt, wenn das Adventsfenster vor Ort aufgeht.

Wo genau dieses Fenster geschmückt wird, ist gemäss Sandra Markovic noch nicht definiert. «Aber es gibt auf jeden Fall einen Apéro, und Gemeindepräsident Werner Stähli wird die neue Weihnachtsbeleuchtung offiziell einweihen», sagt sie. Sie ist überzeugt davon, mit dem erweiterten Sternenhimmel den Leuten in Hofstetten eine Freude zu machen. (Zürcher Unterländer)