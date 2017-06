Lichtsignal für einen Wasserkanal

Ende 2017 ist es so weit: Das Grund­wasserpumpwerk Schmidbreiten muss abgeschaltet werden. Denn der Kanton hat die Konzession, um in diesem Gebiet Grundwasser als Trinkwasser zu beziehen, nicht mehr verlängert. Doch so ganz ohne weiteres kann das Pumpwerk nicht abgeschaltet werden – denn wie Untersuchungen der Gemeinde ergeben haben, würde der Grundwasserspiegel dann ansteigen, bis das Wasser schliesslich im Gebiet Kirch­brunnen zutage treten würde. Allen­falls könnte dies zu Schäden an den betroffenen Liegen­schaften führen.

Wasser wirdin die Glatt geleitet

Deshalb bereitet die Gemeinde bereits jetzt die bevorstehende Abschaltung des Grundwasserpumpwerks vor, indem sie eine soge­nannte Spitzenbrecher-Drainage baut. Dies ist eine Leitung, über die das steigende Grund­wasser abgeführt wird, sobald ein gewisser Pegel erreicht ist. Die neue Sauberwasserleitung wird dann das Wasser vom Gebiet Kirch­brunnen über den Turm­weg zur Ifang­strasse leiten; dort wird es im Bereich der Hofwisenunterführung an den bereits beste­henden Meteorwasserkanal angeschlossen – und zu guter Letzt in die Glatt geführt.

Die erste Bauphase zu diesen Kanalarbeiten startet diesen Mon­tag, 12. Juni, und betrifft die Ifang­strasse, von der Kreuzung Ifangstrasse/Hofwisenstrasse bis in den Turmweg. Während dieser ersten Etappe, die rund sechs bis sieben Wochen dauern dürfte, wird der Verkehr in der Ifangstrasse durch eine Lichtsignalanlage geregelt. Die folgenden beiden Bauetappen finden im Gebiet «Im Kirch­brun­nen» statt. Die gesamten Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August. Die Deckbeläge in der Fahrbahn werden im Frühjahr 2018 eingebaut. (sas/red)