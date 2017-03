Lichtverschmutzung trübt die Sicht der Astronomen

Tanja Diener (19) aus Richterswil schrieb ihre Maturitätsarbeit zum Thema Lichtverschmutzung und ihre Folgen. Selber grosser Astronomie-Fan wurde sie durch einen Beitrag im SRF über Lichtverschmutzung auf die Problematik von Lichtverschwendung aufmerksam.

Für Heinz Rauch, Präsident des VSRR, eine ideale Gelegenheit die junge Forscherin einzuladen und ihr im Rahmen der 22. Generalversammlung des Vereins eine kleine Plattform zu bieten. Tanja Diener hatte ihn im Rahmen ihrer Arbeit kontaktiert. Sie schrieb mehrere Sternwarten an um zu erfahren, wie Licht die Arbeit der Astronomen beeinträchtigt.

Die dunkle Nacht wird zum Luxusgut

Zu Beginn ihres Vortrages erleuchtete sie die Geschichte des Lichts. Angefangen mit dem Feuer über Kerzen und die elektrische Glühlampe von Thomas Edison – immer schon galt Licht als Macht- und Statussymbol. Heute wetteifern gar Städte um die schönste Beleuchtung. Mit Licht wird heute immer verschwenderischer umgegangen auch weil Strom, im Vergleich zu früher, billig ist.

Und auch weil es in den wenigsten Ländern gesetzliche Vorschriften gibt, wie mit exzessivem Lichtgebrauch umzugehen ist. Dies mit weitreichenden Folgen. Die Referentin zeigte eindrücklich mit einer Satellitennachtaufnahme, wie das künstliche Licht die Kontinente zum Leuchten bringt. Zwei Drittel aller Europäer und Amerikaner erleben keine natürliche Dunkelheit mehr und jedes Jahr kommen sechs Prozent mehr Lichtverschmutzung hinzu.

Ein Bild aus einem Schweizer Skigebiet zeigte deutlich, dass selbst unsere Berggebiete in der Nacht hell erleuchtet sind. Sogenannte Lichtglocken, so nennt man die orange-gräuliche Verfärbung des Nachthimmels, hängen aber vor allem über den Städten. Die Sternwarte Rümlang bekommt zusätzlich zum Agglomerationslicht auch noch die Flutlichtanlagen des Flughafens zu spüren. Noch muss sie nicht schliessen, im Gegensatz zu vielen Sternwarten weltweit, aber diese gänzliche Dunkelheit, welche für Sterngucker von grossem Vorteil wäre, gibt es in der Schweiz fast nicht mehr.

Aber nicht nur für die Astronomie ist der beleuchtete Nachhimmel ein Problem. Vor allem Zugvögel orientieren sich an den Sternen und am Mond und können sich, irritiert durch die Lichtglocken der Städte, verirren.

Den eigenen Umgang mit Licht hinterfragen

Millionen von Insekten sterben, angelockt durch den hohen Anteil an UV-Licht in den Lampen. Und der Mensch leidet unter Schlafstörungen, weil künstliches Licht die Produktion von Melatonin, unserem Schlafhormon, hemmt. Die junge Forscherin wies darauf hin, die Notwendigkeit von Beleuchtung und deren Intensität zu überprüfen.

Zudem könne jeder mit der korrekten Ausrichtung von Leuchtmitteln und der gezielten Lichtlenkung sehr viel erreichen. In der anschliessenden Diskussion zeigte sich, dass vermutlich nur gesetzliche Regelungen im Umgang mit Lichtverschwendung, welche ja auch enorme Energieressourcen braucht, zu einer Besserung führen würden.

Tanja Tanner, die zurzeit ein Zwischenjahr in einem Behindertenheim absolviert, hat sich noch nicht entschieden welche Studienrichtung sie einschlagen wird. Die Botschaft aber, unseren zum Teil verschwenderischen Umgang mit Licht zu hinterfragen und dadurch bewusster mit dem Lichtverbrauch umzugehen, wird sie aber auch weiterhin charmant und ohne erhobenen Zeigefinger, unter die Leute bringen. (Zürcher Unterländer)