Lieben und Leiden eines besonderen Paares

«Die Geschichte von Eugen und Lina Huber lässt sich eigentlich in einem Satz erzählen: Er will sie, sie will ihn nicht, er bekommt sie doch», eröffnete Verena Müller ihren Vortrag am Freitagabend am «Gott und die Welt»-Abend im reformierten Kirchgemeindehaus vor etwas mehr als einem Duzend Zuhörerinnen und Zuhörern. Die 77-Jähirge Historikerin und Publizistin aus Zürich begann ihre Ausführungen über die Hubers, denen sie ein ganzes Buch widmete: Eugen Huber kam 1849 in Oberstammheim zur Welt und starb 1923. Seine Frau Lina, ledige Weissert, wurde 1851 in Heilbronn geboren und verstarb 1910. Mit nur 14 Jahren war sie Vollwaise und musste auf eigenen Beinen stehen. Sie arbeitete während acht Jahren im Café Boller in Zürich. Dort verkehrten viele bekannte Gäste, so beispielsweise auch der Schriftsteller Gottfried Keller. Lina arbeitete in einem noblen Umfeld und fand in den Besitzern der Wirtschaft, der Familie Vontobel, eine Ersatzfamilie und so auch Geborgenheit.

Bildung als Bedingung für Heirat

In der Bollerei – wie die Wirtschaft im Volksmund hiess – lernte Lina schliesslich auch Eugen Huber kennen, der ihr etwa ein Jahr darauf per Brief einen Heiratsantrag machte: «Und liebe Lina, wär des für Sie zu viel gewagt, diesem meinem Muthe Ihr Glück anzuvertrauen», schrieb er seiner Angebeteten 1871. Doch sie lehnte sein Angebot ab: «Ich bitte Sie deshalb herzlich dringend werther Herr Huber, zürnen Sie mir nicht, wenn ich Ihren gehegten Hoffnungen und Wünschen nicht entgegnen kann.» Doch nicht nur Huber interessierte sich für die junge, schöne Frau, auch der rund 30 Jahre ältere Gottfried Keller wollte sie zu seiner Frau machen, doch auch ihm erteilte sie eine Abfuhr. Eugen Huber ging nach Linas Absage seiner Karriere nach, arbeitete bei der Neuen Zürcher Zeitung und zog nach Bern. Lina überlegte sich die Sache noch ein Mal und schickte ihm ein Bild von sich, wie sie es ihm einmal versprochen hatte. Eugen kam darauf sofort zurück nach Zürich und machte ihr erneut einen Antrag, den sie vor lauter Überraschung annahm. Vor der Hochzeit – so eine Bedingung von Eugen – musste sie sich zuerst weiterbilden, da sie nur die Primarschule besucht und danach zu arbeiten angefangen hatte. Im Jahr 1876 heirateten die beiden schliesslich doch noch. Ihre einzige Tochter verstarb mit knapp zwei Jahren, weitere eigene Kinder hatten sie nicht, doch adoptieren später ein Mädchen, Marieli.

Tägliche Briefe nach dem Tod

Für Eugens Professorenstelle zogen die Hubers einige Male um: zuerst nach Basel, dann weiter nach Halle und wieder zurück nach Bern, wo er den Auftrag erhielt, das Zivilgesetzbuch zu schreiben. Bei dieser Aufgabe unterstützte in Lina wo sie konnte. Sie war seine engste Mitarbeiterin und kümmerte sich um die Ordnung und Reinschrift seiner Notizen. Doch nicht nur beruflich half sie ihm, sie holte ihn mit ihrer Heiterkeit immer wieder aus seinen depressiven Phasen raus. 1910 verstarb Lina Huber überraschend an einer Gürtelrose, ihr Mann war fassungslos. Von diesem Tag an schrieb er ihr während sieben Jahren täglich einen Brief, in denen er aus seinem Alltag berichtete, sich an Vergangenes erinnert und auf die gemeinsame Zeit zurück schaut. Mit seiner erneuten Heirat endete der einseitige Briefverkehr.



Das Buch «Liebe und Vernunft» über die Ehe von Lina und Eugen Huber erschien 2016 im Verlag Hier und Jetzt. Das Buch umfasst rund 250 Seiten, kostet 39 Franken und ist in gut sortierten Buchläden erhältlich. Mehr Infos dazu gibt es unter www.hierundjetzt.ch. ()