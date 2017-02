Mediothek erhält neue Leiterin

Die Angestellten in der Mediothek Niederhasli verstehen ihre Arbeit in erster Linie als Dienstleistung an der Kundschaft. Das zeigt sich auch darin, dass die meisten Wünsche, die von den Besucherinnen und Besuchern der Mediothek kommen, erfüllt werden. «Wir kennen die meisten Leute gut und wissen, was sie als Lesestoff bevorzugen», sagt Traude Honegger.

In den vergangenen 27 Jahren hat sie die Medio­thek geprägt. Angefangen hat sie noch unter dem Dachraum im alten Primarschulhaus Rossacker. 1995 hat sie die Leitung übernommen, drei Jahre später fand der Umzug in die Räume an der Spitzstrasse 20 statt. «Seither hat sich einiges verändert. Während früher die Bücher nach dem Alphabet der Autoren geordnet waren und die Sachbücher nach Nummern von 1 bis 10, präsen­tieren wir das Angebot jetzt nach Themen», erklärt sie.

So kommen zum Beispiel die attraktiven Bildbände, die unter dem Titel «At Home» ausgestellt sind, sehr schön zur Geltung. Neukunden seien manchmal überwältigt vom Angebot. «Dann ist es unsere Aufgabe, herauszufinden, wofür sie sich interessieren, und sie zu beraten», sagt Traude Honegger.

Mut zur Lücke

Zwei- bis dreimal pro Jahr müssen rund 10 Prozent der Medien ­– neben Büchern sind das auch Hörbücher, CDs, DVDs und Games – ausgeschieden werden. Jede der vier Frauen, die in der Mediothek arbeiten, ist für einen bestimmten Bereich zuständig und entscheidet, was nicht mehr ins Angebot passt. Am meisten Neuerscheinungen gibt es bei der Unterhaltungsliteratur und bei den biografischen Romanen.

Sehr stark gewachsen ist auch das Angebot an Hörbüchern. «Wir haben Mitglieder, die ausschliesslich solche ausleihen», sagt die Fachfrau. Der Vorteil bestehe in der Unabhängigkeit vom Medium. Hörbücher eignen sich auch zum Joggen oder zum Haushalten. Stark abgenommen hat dagegen die Nachfrage nach CDs. «Es sind vor allem ältere Kun­dinnen und Kunden, die sich für Klassik oder Jazzmusik inter­essieren.»

Seit acht Jahren gehört Silvia Wirth zum Team der Medio­thek Nieder­hasli. Davor war sie während elf Jahren in der Bibliothek Steinmaur tätig, wo sie auch die Leitung innehatte. «Durch die Pensionierung von Traude Honeg­ger haben wir eine neue Mitarbeiterin angestellt», sagt Silvia Wirth. «Eine wichtige Aufgabe für mich als neue Leiterin wird sein, das neue Teammitglied in seine Aufgaben einzuführen.» Eine Herausforderung sei ihre eigene Einarbeitung in das Angebot für Erwachsene. «Bisher war ich immer für den Bereich Kinder und Jugend zuständig.» Die Primarschulklassen nutzen die Medio­thek als Teil des Unterrichts, und eine Zweig­stelle für die Oberstufe befindet sich im Schulhaus Seehalde.

Mehr als Bücher ausleihen

Die Mediothek Niederhasli ist ein Teil der Gemeindeverwaltung und wird entsprechend finanziell unterstützt. «Diese Zusammenarbeit funktioniert sehr gut», sagt Traude Honegger. «Unsere Anliegen werden ernst genommen.» Sie hat sich dafür eingesetzt, dass die kleinen Anstellungspensen durch solche von mindestens 50 Prozent abgelöst worden sind. «Ich lege grossen Wert auf einen professionellen Betrieb.» Es sei ihr wichtig, dass aus den Jöblis früherer Zeiten seriöse Arbeitsstellen geworden sind.

Die Mediothek ist dem Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) der kantonalen Bildungsdirektion unterstellt. Von dort kommt der Anspruch, in den Biblio­theken den sogenannten dritten Ort einzurichten. Er soll neben dem Zuhause als erstem und der Arbeitsstelle als zweitem Ort einen Treffpunkt oder auch eine Rückzugsmöglichkeit bieten, wo kein Zwang besteht, etwas tun zu müssen. «Nach und nach wol­len wir diesem Anspruch gerecht werden», erklärt Silvia Wirth. «Als Idee schwebt uns vor, ein Lese­kafi einzurichten, wo die Leute verweilen können.»

Seit Oktober letzten Jahres ist die Mediothek von Montag bis Freitag ganztags geöffnet und am Samstag jeweils am Morgen. «Auch diese Massnahme steht im Zusammenhang mit den Vorschlägen des AJB und kommt bei der Kundschaft sehr gut an», sagt die zukünftige Leiterin der Medio­thek. Die Nachfolge ist seit einem Jahr klar und gab den beiden Frauen Gelegenheit, die Abläufe gemeinsam durchzuarbeiten. «Zudem war ich während der Ferien von Traude Honegger bereits selbstständig im Einsatz», sagt Silvia Wirth.

Die scheidende Leiterin freut sich auf spontane Reisen und mehr Zeit zum Lesen, was ihr persönlich Spass macht. Denn ausgerechnet die private Lektüre kommt bei den Mediotheksmitarbeiterinnen oft zu kurz.

(Zürcher Unterländer)