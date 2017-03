Mit 106 Jahren möchte sie noch einmal mit dem Helikopter fliegen

Mit wachen Augen und einem wachen Geist empfing die 106-jährige Mina Moser zwei Tage nach ihrem hohen Geburtstag den Gemeindepräsident Stefan Arnold und Gemeindeschreiber Peter Wunderli sowie die Lokalpresse.

Man spürte, die alte Dame freute sich am Besuch, wusste vieles zu erzählen und hörte aufmerksam zu.«Seit letztem Donnerstag kommen jeden Tag Besucher um zu gratulieren», sagte Kathrin Zeindler, Tochter der Jubilarin mit welcher sie seit Jahren zusammenlebt. Der Sonntag, Mina Mosers Geburtstag, war ihrer Familie vorbehalten.

Erinnerung an ein erfülltes Leben

Als die Blumen und der Konfekt überreicht waren, begann Mina Moser aus ihrem langen Leben mit vielen Ereignissen zu erzählen. Praktisch die ganze Zeit verbrachte sie im Unterländer Dorf. Nach der Schule arbeitete sie in der Schuhfabrik in Weiach. «Wir mussten Geld verdienen, das Heimetli warf nicht viel Gewinn ab», erinnerte sie sich. Später arbeitete sie in einem Lebensmittelladen in Brüttisellen. Das Wort Selbstbedienung war noch unbekannt. «Wir verkauften zum Beispiel Mehl, Teigwaren oder Zucker nach den Wünschen der Kunden und füllten die Lebensmittel in die mitgebrachten Säcklein ab,» berichtete sie.

Mina Moser weiss die Preise noch heute auswendig. «Ein Päckli Zigaretten war damals noch für achtzig Rappen zu haben.» Sie erzählte auch von den Zeiten als der «Poscht-Walti», also der Pöstler von Weiach, die Briefe und Rechnungen auf den Stubentisch legte. «Es war nichts ungewöhnliches, dass der Pöstler von sich aus die Häuser und Wohnungen betrat.»

Harte Zeiten machte die junge Frau während des zweiten Weltkrieges durch. «Die Männer waren im Militärdienst und wir Frauen mussten für den Betrieb und die Familie sorgen. Das erforderte grossen Arbeitseinsatz von uns und war oft mit Existenzängsten verbunden», berichtete Moser.

Die vielen Lebensjahre waren aber auch erfüllt von Reisen in ferne Länder. Während drei Monaten besuchte sie ihre Nichte auf einer Farm in Kanada. Und sie besuchte einen Familienfreund in Japan. Die Klassenzusammenkunft in Spanien im Jahr 1966 ist ihr noch in lebhafter Erinnerung.

Mina Moser wurde Mutter von vier Kindern. Drei sind inzwischen verstorben. Sie freut sich über zwei Enkel und seit einem halben Jahr ist sie stolze Urgrossmutter von Zwillingsmädchen. Diese leben auch in Weiach. Mina Moser liebte Gartenarbeit und pflegte ihren Garten bis zu ihrem hundertsten Lebensjahr.

Velofahren und andere Aktivitäten waren nicht mehr möglich, und so begann sie vermehrt zu stricken und häkeln. «Wenn ich in der Nacht nicht schlafen kann, stricke ich oder räume die Abwaschmaschine aus,» erzählte sie und lachte. Einmal in der Woche trifft sie sich mit zwei Freundinnen zu einem gemütlichen Jass. Gesundheitlich geht es ihr gut, einzig die Knie schmerzen und hindern sie an Spaziergängen.

Ballonfahrt und Reise im Führerstand einer Lokomotive

Ihr phänomenales Gedächtnis stellte die Weiacherin unter Beweis, als sie ein Gedicht rezitierte. Die alte Dame ist bis ins hohe Alter offen für das aktuelle Geschehen und Erlebnisse geblieben. So wünschte sie sich zum 90. Geburtstag einen Helikopterflug, zum 95. schenkte ihr die Familie eine Ballonfahrt ins Zürcher Oberland und zum hundertsten Jubiläum durfte sie im Führerstand einer SBB-Lokomotive ins Tessin mitfahren. «Das waren ganz tolle Erlebnisse,» sagte die Jubilarin.

Ob sie noch Wünsche offen habe, fragte Stefan Arnold. Verschmitzt lächelte die 106-jährige Mina Moser: «Ich glaube gegen einen weiteren Helikopterflug hätte ich nichts einzuwenden. Sie müssten mich dann einfach mit der Seilwinde in das Fluggerät hieven.» (Zürcher Unterländer)