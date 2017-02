Mit Kindern in die Fantasiewelt abtauchen

Konzentriert stehen die Kinder vor den grossen Mikrofonen und sprechen ihre Texte auf Band. Am Mischpult dirigiert Gian-Paolo Attanasio, der von allen Giampi gerufen wird, die Einsätze. Mal hört man einen Satz, mal ein Weinen, mal einen Schrei oder auch ein gehässiges Lachen.

Die Geschichte, die hier gerade zu einem Hörspiel vertont wird, spielt in den Polarlichtern des Nordens. Dort gibt es ein magisches Buch, das gestohlen wird. Weil dadurch das Gleichgewicht von Natur und Mensch auf der Welt bedroht ist, müssen die Kinder auf der Erde und aus dem Polarlichterreich, das Buch wiederfinden.

Zuhören und mitgestalten

Es brauche viel Vorbereitung für ein solches Projekt, erklärt Gian-Paolo Attanasio. Seit über 20 Jahren ist er als Betreuer an der Regensberger Tagesschule tätig, die seit 1995 in die öffentliche Primarschule integriert ist. Auf die Idee des Hörspielprojektes kam er anlässlich einer Tagesschul-Übernachtung der Schüler.

Er erfand das Gespenst Gigi-Fantasmo und erzählte den Kindern in einem abgedunkelten Raum, untermalt mit Musik, dessen Geschichte. Dabei integrierte er die Kinder in den Ablauf. Die waren davon so begeistert, dass Attanasio danach jeden Mittwochnachmittag Geschichten von Gigi-Fantasmo vorlas. Schliesslich entstand daraus die Idee für ein Hörspiel. «Vor allem musste ich mir eine Fantasiegeschichte ausdenken, denn es spielen auch Kindergartenkinder mit. Und die lieben es, Fabelwesen und Tiere zu spielen. Wenn sie in solche Rollen schlüpfen, blühen sie richtig auf.»

So erzählte er den Kindern am Montagmorgen in groben Zügen die Geschichte und gab den roten Faden vor. Während der ganzen Projektwoche achtet er nun darauf, dass dieser nicht verloren geht, denn die Kinder dürfen auch selber Inputs und Ideen einbringen. Das sei die grösste Herausforderung, sagt Attanasio. «Haben die Kinder die Möglichkeit selber Ideen und Wünsche zu äussern, sind sie äusserst kreativ».

Je nach Szene stehen jeweils zwei bis acht Kinder vor den Mikrofonen. Der Rest nutzt derweil die Angebote und die Infrastruktur der Primar- und der Tagesschule. In der Turnhalle werden Burgen gebaut oder es wird unter Aufsichtgetrunt. In den Räumen der Tagesschule darf Lego gespielt, gelesen oder ausgeruht werden. Wichtig ist der Schule, dass die Kinder mal einfach auch Ferien machen dürfen.

Gian-Paolo Attanasio weist auf den sozialpädagogischen Aspekt dieser Hörspielproduktion hin. «Einerseits lernen die Kinder, deutlich ins Mikrofon zu sprechen, andererseits sich in eine Rolle zu versetzen und mit Emotionen zu spielen. Dadurch gewinnen sie an Selbstvertrauen.»

Bis zur nächsten Weihnacht wird Attanasio in seiner Freizeit das Hörspiel noch aufwendig mit Geräuschen und Musik untermalen. Anschliessend wird es auf CD gebrannt an die Kinder verteilt, die an der Projektwochen teilgenommen haben.

Mit der Stimme schauspielen

Unterstützt erhält er vom Profi-Schauspieler Mathias Reiter. Es ist dies bereits zum zweiten mal. Reiter findet es unglaublich mit welcher Hingabe Attanasio das Projekt macht: «Er holt jedes Kind einzeln ab und geht mit ihm gemeinsam durch das Abenteuer.» Zu ihnen gehören auch die zwölfjährige Laura und die elfjährige Sue. Beide sind mit Begeisterung schon seit dem Kindergarten dabei. «Man kann ein Fantasiewesen spielen», schwärmt Laura. «Es ist wie Schauspielen, einfach nur mit der Stimme.»

Bereits in den Startlöchern ist man für das nächsten Ferienprojekt im Frühling, eines von insgesamt fünf, welches die Primarschule Regensberg anbietet. Übrigens hat die Tagesschule auf das nächste Schuljahr noch einige Kindergartenplätze frei. (Zürcher Unterländer)