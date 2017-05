Mit Schüssen sein Geld eingefordert

Die Anklageschrift gegen den Kosovaren aus Regensdorf umfasst 70 Seiten. Das ist nicht alltäglich. Die Verhandlung findet im Juni am Bezirksgericht Dielsdorf statt und dauert voraussichtlich fast eine Woche. Die gravierendsten Vorwürfe: Versuchter Mord und Gefährdung des Lebens.

Waffe an den Kopf gehalten

Was ist geschehen? Sommer 2011: Der Beschuldigte befindet sich im Keller eines Restaurants im Bezirk Dielsdorf. Dort deponiert er in einem Büroraum eine Pistole samt 20 Patronen. Damit man sie nicht sofort erkennt, legt er die Waffe in einen Plastiksack. Er hat sich heute mit einem Bekannten verabredet, der ihm Geld schuldet. Der 36-Jährige hat ihm ein Darlehen von 10 000 Franken ausbezahlt und verlangt im Gegenzug horrende Zinszahlungen. Monatlich 15 Prozent.

Heute will er dieses Geld zurückhaben.Um 22.30 Uhr findet sich der Schuldner im Restaurant ein und wird in den oben genannten Büroraum geführt. Dort fordert der Beschuldigte lautstark die Rückzahlung des Geldes. Sein Gegenüber versucht zu erklären, dass er zurzeit nicht in der Lage sei so viel Geld aufzutreiben. Als der Kosovare dies hört, platzt ihm der Kragen. Er verpasst dem Schuldner einen Faustschlag auf den Kopf. Doch damit nicht genug. Er behändigt sich der zuvor bereitgelgten Waffe und zielt damit auf den Kopf seines Opfers. In der Anklageschrift heisst es: «Er füllte vor den Augen des Geschädigten das Stangenmagazin ab, schob es in die Pistole und lud diese. Die Waffe war somit schussbereit.»

In die Wand geschossen

Die Geduld des 36-jährigen ist nun definitiv am Ende. Er drückt auf den Abzug. Aus unerklärlichen Gründen löst sich aber kein Schuss. Eines steht fest: Es hat dem Schuldner das Leben gerettet. Doch der Schrecken nimmt noch kein Ende.

Unmittelbar danach lädt der Beschuldigte die Waffe erneut. Wiederum zielt er auf den Kopf und den Oberkörper seines Gegenübers. Doch bei diesem Mal schwenkt er die Waffe weg vom Körper und drückt ab, sodass die Kugel rund 50 Zentimeter am Opfer vorbeizischt. In der Folge prallt das Projektil von der Wand in eine unbekannte Richtung ab.

Zwei weitere Schuldner dabei

Glücklicherweise bleiben alle Personen unverletzt. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich nämlich zwei weitere Personen im Büroraum. Auch sie schulden dem Kosovaren Geld. Mit seinem Handeln will er allen klarstellen, dass er seine Drohungen wahr macht.

Die Anklageschrift bewertet die beiden Schüsse als verschiedene Delikte. Beim ersten Schuss, der sich nicht gelöst hat, zielte der Beschuldigte die ganze Zeit auf den Kopf seines Opfers. Das heisst: Es war versuchter Mord. Mit dem zweiten Schuss traf er sein Opfer willentlich nicht. Die Kugel wurde aber an der Wand unkontrollierbar abgelnkt. Dadurch bestand für sein Gegenüber trotzdem Todesgefahr. Der Ankalgepunkt hier: Gefährdung des Lebens.

Staatsanwalt Thomas Keller fordert für diese und alle weiteren Delikte eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren. Der Beschuldigte wurde bereits vor vier Jahren verhaftet. Es gilt die Unschuldsvermutung. (Zürcher Unterländer)