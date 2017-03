Most aus Oberhasliist der beste der Schweiz

Heinrich Marthaler zeigt in seinem Hofladen stolz auf das Diplom des Schweizer Obstverbands: Dieser hat ihn zum Jahressieger 2017 in der Kategorie geklärter Süssmost gekürt. «Es ist eine grosse Ehre für mich und eine Bestätigung für meine Arbeit», sagt der Oberhasler. Denn den Most habe er nicht eigens für den Wettbewerb hergestellt, sondern es sei derjenige, den er im Herbst für seine Kunden produziert habe. Die Auszeichnung wurde ihmEnde Februar an der Messe «Tier & Technik» in St. Gallen überreicht. Neben dem Jahressieg hat Marthaler eine Goldmedaille für seinen Apfelsaft erhalten. Ein weiterer Unterländer holte eine Goldmedaille: Christoph Lamprecht aus Wil.

«Sehr aromatisch und vielfältig fruchtig»

Für den 25. Schweizer Süssmost-Qualitätswettbewerb wurden 600 Muster an die regionalen Ausscheidungen eingereicht. Die besten 60 der Kategorien geklärter Süssmost, naturtrüber Süssmost sowie Gär- und Mischsaft schafften es ins Finale. Verkostet wurden sie Mitte Februar im Kanton Freiburg. Mit dem Wettbewerb will der Verband die Qualität der bäuerlichen Obstverarbeitung fördern, die Produkte bekannt machen sowie deren Absatz fördern. Die Proben werden von mindestens drei Degustatoren beurteilt.

Marthaler erhielt die Maximalpunktzahl 20 der Bewertung. Das Schema umfasste vier Kategorien: In der Kategorie «Visuell» erhielt er von der Jury die Bewertung «goldfarben und brillant», den Geruch des Saftes fand sie «sehr aromatisch und vielfältig fruchtig», den Geschmack nannte sie «gehaltvoll, sehr anhaltend und ausgeprägt» und den Gesamteindruck fasste sie mit dem Wort «harmonisch» zusammen.

Früher fand die Jury seinen Most zu süss

Heinrich Marthaler mostet seit 20 Jahren in Oberhasli. Seine Proben hat er fast jedes Jahr eingereicht, über die kantonale Auswahl ist er in den früheren Jahren aber nicht gekommen. «Es lag wohl daran, dass die Jury meinen Most zu süss fand», sagt Marthaler. Er habe daraufhin angefangen, auch saure Apfelsorten wie Boskop anzupflanzen. «Nun tragen diese Bäume Früchte», sagt Marthaler.

Den prämierten Most hat er aus einem halben Dutzend süssen und säuerlichen Sorten zusammengesetzt. Die Tafeläpfel hat er wie jedes Jahr nach den Kriterien reif, gesund, frisch und sauber ausgewählt und zusammen mit seiner Frau im Oktober zu einer Tonne Most gepresst. «Ich habe zudem darauf geachtet, dass ich keine Frühsorten verwende, weil deren Aroma nicht ausgereift ist», sagt er. Auf seinen Lorbeeren will sich der 57-Jährige nicht ausruhen: Er wird seine Mostproben auch für die 26. Ausgabe des Schweizer Wettbewerbs einreichen. (Zürcher Unterländer)