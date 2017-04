Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Der Unfall passierte im Feierabendverkehr, kurz vor 17 Uhr. Ein 42-Jähriger fuhr in Nassenwil mit seinem Auto auf der Buchserstrasse in Richtung Regensdorf. Bei der Einmündung der Wehntalerstrasse bog er links ab, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei heisst.

Während dieses Manövers passierte der Unfall. Der Autofahrer kollidierte mit einem 21-jähriger Motorradfahrer, der in Richtung Dielsdorf unterwegs war. Der 21-Jährige stürzte und musste anschliessend mit unbekannten Verletzungen mit einem Rettungsfahrzeug ins Spital gefahren werden.

Wegen des Unfalls musste die Wehntalerstrasse gesperrt und der Verkehr durch Angehörige der Feuerwehr Niederhasli örtlich umgeleitet werden.

