Neubau gibt sich familienfreundlich

Gemeindepräsident Thomas Hardegger griff, gestiefelt, auf dem morastigen Gelände zur Schaufel und hob die erste Humusschicht ab. Zukunftsweisend erklärte er: «Diese neue Überbauung mit preisgünstigem Wohnraum für Familien wird einen Beitrag für eine gute Durchmischung unserer Bevölkerung leisten, die erfahrungsgemäss in Genossenschaftswohnungen sesshafter ist und sich längerfristig auch in Vereinen und Behörden engagiert.» Rümlang zählt knapp 8000 Einwohner in gut 2000 Haushalten und hat noch Platz und Bedarf für Neuzuzüger in der Bevölkerungs-und Siedlungsentwicklung.

Lebensqualität für Generationen

Die Baugenossenschaft Glattal Zürich (BGZ) mit über 2000 Wohneinheiten an drei Dutzend Standorten konnte vor drei Jahren das Grundstück in Rümlang für über 10 Millionen Franken von der Walter Kaufmann Stiftung erwerben. BGZ-Genossenschaftspräsident Albert Deubelbeiss: «Gemäss unserem Credo ‹Lebensqualität für Generationen› planten wir, auf dem Areal Pfaffenlebern eine Mehrfamilienhaussiedlung zu bauen, und gaben uns ein Kostendach von unter 50 Millionen Franken.»

Das Siegerprojekt «Roiber und Poli» von Althammer Hochuli im anonymen Architektenwettbewerb mit sieben vierstöckigen Gebäuden überzeugte die Jury mit der Begründung: «Das Projekt besticht durch die präzise Setzung der Baukörper in einer harmonischen Komposition und mit klug entwickelten Wohnungsgrundrissen.» Die Überbauung auf der erhöhten Hügelkuppe gliedere sich umliegenden Gebäuden an und sei doch in sich abgeschlossen. Freiräume zwischen den Häusern unterstützten Begegnung und Kommunikation zwischen den Bewohnern, grosszügige Spielflächen für Kinder würden frei gehalten.

Wohnungen in zwei Jahren bezugsbereit

Mit dem symbolischen Spatenstich durch BGZ-Präsident Albert Deubelbeiss, Projektleiterin Maria De Gruttola, Gemeindepräsident Thomas Hardegger, Bauleiter Frits Dekker und Landschaftsgestalter Stefan Strotzer wurde gestern die Bauphase gestartet. Erstellt werden sieben Gebäude mit 84 2,5-, 3,5- und 4,5-Zimmer-Wohnungen sowie drei Zusatzzimmern, einem Gemeinschaftsraum, einer Hauswartwerkstatt und einer Tiefgarage für 71 Fahrzeuge. «Wenn alles gut geht, werden die Wohnungen in zwei Jahren bezugsbereit sein», erklärte Deubelbeiss.

Die Höhe der Mietzinse wird zum heutigen Zeitpunkt auf 1360 bis knapp unter 2000 Franken für die Viereinhalbzimmerwohnung veranschlagt. Im Frühjahr 2018 können sich Interessenten für die preisgünstigen Wohnungen bei der Genossenschaft melden, die gemäss ihrer Belegungsvorschriften die grossen Wohnungen nur an Familien vermietet.

Die Überbauung Pfaffenlebern in Rümlang ist das insgesamt 33. Projekt der Baugenossenschaft Glattal Zürich, die nächstes Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiert und weitere Bauten plant – so bald auch in Bülach. (Zürcher Unterländer)