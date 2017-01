Neue Lösung für Postfiliale Neerach

Der Abbau der traditionellen Poststellen ist in vollem Gange. Weil die elektronische Kommunikation und die gestiegene Mobilität zu massiven Einbrüchen beim Kerngeschäft am Postschalter führt.

Auch die Postfiliale Neerach weise seit mehreren Jahren eine ungenügende Nützung auf, steht in einem Flyer, den die Post heute Donnerstag an die Einwohner von Neerach versandt hat. Die Post sei davon überzeugt, dass es eine neue Lösung für die Postversorgung in Neerach brauche.

Noch kein Entscheid gefallen

Aus Sicht der Post könne eine «Post beim Partner» die postalischen Bedürfnisse der Bevölkerung sehr gut abdecken, heisst es in dem Flyer weiter. Man suche nach potentiellen Partnern für die neue Lösung.

Der Neeracher Gemeinderat betont, dass er die Aufhebung der Postfiliale ausserordentlich bedauern würde. Man sei in Gesprächen mit der Post. Bis ein Entscheid vorliegt, bleibt die heutige Filiale unverändert in Betrieb. (mcp)