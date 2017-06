Neue Rangerinnen auf Patrouille im Neeracherried

Bereits seit dem Jahr 2009 gilt für das Neeracherried eine neue Verordnung, da es sich um ein Wasser- und Zugvogelreservat von nationaler Bedeutung handelt. Die anderen beiden Gebiete im Kanton Zürich, die ebenfalls diesen Status haben, sind der Greifensee und der Pfäffikersee. Bund und Kanton schreiben vor, dass diese Naturschutzgebiete eine Aufsicht benötigen. Diese wird von Rangern sichergestellt.

«Ein beliebter Ranger»

Der erste Ranger, der ab 2011 im Neeracherried für Ordnung sorgte, war Jörg Hiltbrunner. «Er war sehr beliebt bei den Leuten», sagt Stefan Heller, der Leiter des BirdLife-Naturzentrums Neeracherried. Beliebt sei Hiltbrunner gerade auch deshalb gewesen, weil er stets mit seinem Hund unterwegs war. Der Ranger war auch Hundeausbildner und Jäger. Ende Dezember des vergangenen Jahres verunglückte Jörg Hiltbrunner auf einer Bergwanderung tödlich.

Seit Anfang Monat unternehmen nun die 25-jährige Umweltingenieurin Alice Wassmer und die gleichaltrige Biologin Rahel Isenschmid abwechslungsweise Rundgänge im Neeracherried. Beide sind auch für die Greifensee-Stiftung in den Naturschutzgebieten des Greifensees und des Pfäffikersees unterwegs. Geleitet wird das dortige, siebenköpfige Ranger-Team vom Bassersdorfer Urs Wegmann, der früher einige Jahre lang als Redaktor beim «Zürcher Unterländer» gearbeitet hat.

Anfängliche Skepsis

«An diesen heissen Tagen war draussen im Neeracherried noch nicht sehr viel los», sagt Rahel Isenschmid. Dennoch habe sie schon einige Leute kennengelernt, die sich sehr für ihre Tätigkeit als Rangerin interessiert hätten. «Da in den vergangenen Monaten kein Ranger hier mehr unterwegs war, waren einige Leute doch ein bisschen skeptisch, ob jetzt da vielleicht nicht jemand komme, der die Leute nur kontrollieren und ihnen Vorschriften machen wolle.»

Eines der häufigen Verstösse im Neeracherried sind frei laufende Hunde, was für brütende Vögel zur Katastrophe werden kann. «Bisher habe ich nur einen Hundehalter angetroffen, der seinen gebrechlichen Hund nicht an der Leine führte», sagt Isenschmid. Doch auch wenn dieser Hund wohl keine grosse Gefahr für die Wildtiere dargestellt habe, würden natürlich die Gesetze für alle gelten. Der Halter habe sich sehr einsichtig gezeigt und sie hätten ein gutes Gespräch gehabt.

«Meistens handeln die Leute ja nicht böswillig», erklärt Heller. Oft seien es Menschen, die sich zum ersten Mal im Gebiet aufhalen würden. Das Sanktionieren sei nur ein Teil der Ranger-Tätigkeit, erklärt Alice Wassmer. Die Information der Gebietsbesucherinnen und -besucher nicht nur darüber, warum etwas verboten sei, sondern auch über Naturthemen ganz allgemein, sei ebenso wichtig. Zudem leiten die Ranger Exkursionen, halten Vorträge und veranstalten Standaktionen.

Keine Gnade für Drohnen

Kein Pardon gibts jedoch für «Piloten», die ihre Drohnen oder Modellflugzeuge über dem Neeracher Naturschutzgebiet fliegen lassen. Diese meist leisen Maschinen würden nämlich urplötzlich auftauchen und von den Tieren, insbesondere von Vögeln, als grosse Bedrohung wahrgenommen. «Gerade weil diese Flugobjekte einen dermassen grossen und negativen Einfluss haben, gibts keine Toleranz», sagt Wassmer. «Ein solch schwerer Verstoss wird immer angezeigt, wenn wir den Verursacher finden.»

Stefan Heller stellt fest, dass immer mehr Drohnen für das Naturschutzgebiet zum Problem werden. Das sei ein grosses Ärgernis und viele Besitzer dieser Flugobjekte seien sich nicht bewusst, dass ein Strafverfahren sie sehr schnell einmal einige hundert Franken kosten werde. «Viele glauben, sie würden mit einer Busse von höchstens 50 Franken davonkommen. Dem ist aber nicht so», sagt Heller.

Seit März absolvieren Wassmer und Isenschmid im Bildungszentrum Wald in Lyss die Ausbildung zu Rangerinnen, den Fürsprecherinnen für Natur und Landschaft. Die berufsbegleitende Schulung dauert ein Jahr und besteht aus 14 zweitägigen Modulen, einer Intensivwoche, einer Diplomarbeit und der Schlussprüfung.

Die Natur als Hobby

Alice Wassmer, die nördlich von Rafz im deutschen Baltersweil lebt, arbeitet auch zu 20 Prozent als stellvertretende Leiterin der Biberfachstelle Kanton Zürich, die ebenfalls von Urs Wegmann geleitet wird. «Die Aufgabe der Fachstelle besteht darin, bei von Bibern verursachten Problemen einen Augenschein vor Ort zu nehmen und der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung als übergeordnete Stelle Massnahmen zur Problemlösung vorzuschlagen», sagt Wassmer. Auch zum Thema Biber führt Wassmer Exkursionen und hält Vorträge. In ihrer Freizeit pflegt sie ihre rund 20-köpfige Hühnerschar, hilft einem Nachbarn auf seinem Landwirtschaftsbetrieb oder widmet sich der Naturbeobachtung.

Für Rahel Isenschmid ist das BirdLife-Naturzentrum Neeracherried nicht unbekannt: Von März 2015 bis Februar 2016 hat sie dort ein Praktikum absolviert und am Projekt der Sonderausstellung «Geheimnisvolle Unterwasserwelt» mitgearbeitet. Nebst ihrer Ranger-Arbeit wirkt sie auch in einem Betreuungsprojekt für Stellensuchende an ihrem Wohnort Aarau mit. Dass für die frischgebackene Feldornithologin von BirdLife Zürich das Beobachten von Vögeln ein wichtiges Hobby ist, versteht sich von selbst. Auch sie verbringt ihre Freizeit gerne in der Natur draussen und wenn sie zu Hause ist, wird ab und zu gehäkelt.

(Zürcher Unterländer)