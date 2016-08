Neues Gesicht für Göhner-Siedlung

Die Pläne und Modelle

der vier Projektstudien sind derzeit im Saal des Restaurants Sonnhalde an der Steinstrasse 24 in Adlikon zu sehen. Die Ausstellung kann bis am Dienstag, 30. August, von 10 bis 14 Uhr und 17 bis 20 Uhr besichtigt werden. Am Montag, 29. August, von 17 bis 18.30 Uhr werden Fragen zum Wettbewerb beantwortet.