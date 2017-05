Nicht wie der Esel am Berg stehen

Weit oben auf der Hitliste der meist besuchten Veranstaltungen steht das Miteinander singen. Das geht aus dem Jahresbericht des Vereins Altissimo Wehntal hervor. An den sechs Treffen haben insgesamt 200 Personen teilgenommen. Der Musiker Willy Heusser kann die Sängerinnen und Sänger dafür begeistern, Volkslieder, Chansons und alte Schlager zu singen.Sehr beliebt sind die Wunschkonzerte.

Vereinspräsidentin Dorothea Meili-Lehner hält fest, dass Lieder singen gute Laune schafft. Altissimo will mit seinen Angeboten mithelfen, Einsamkeit und Sorgen von älteren Menschen zeitweise vergessen zu lassen. In ihrem Schlusswort wünscht sie den fast 200 Teilnehmenden der Altissimo-Möglichkeiten, nie wie ein Esel am Berg zu stehen, sondern Gelassenheit, schwierige Tage zu ertragen und Zuversicht, dass sie vorbeigehen.

An Sprachen interessiert

Sehr gut kommen die beiden Konversationskurse in Französisch und Englisch an, die aufs ganze Jahr gesehen insgesamt gegen 500 Mal besucht worden sind. Einem Bedürfnis entsprechen auch der Digi-Häck der in Kleingruppen individuelle Unterstützung bietet bei Problemen mit Computern und Samartphones sowie die PC-Hilfe mit Hausbesuchen von Fachleuten. Zum Thema Kultur und Reisen haben sechs Ausflüge stattgefunden.

Dazu gehörten eine Rheinfahrt ab Basel und der Besuch der Klosterbibliothek in St. Gallen. Die Bereiche Denken und Diskutieren sowie Gesundheit lockten ebenfalls zahlreiche Interessierte an. Der Stammtisch im Alterszentrum in Schöfflisdorf hat 48 Mal stattgefunden und ist von insgesamt rund 440 Personen, jener im Kafi Wano in Niederweningen 26 Mal und ist von über 200 Frauen und Männern besucht worden.

Der Verein Altissimo bietet Leuten ab 60 Jahren ein abwechslungsreiches Programm in zehn Themenbereichen. Davon profitieren gegenwärtig 194 Interessierte, 64 davon sind Mitglieder. Ein fünfköpfiger Vorstand organisiert die Veranstaltungen und Treffen und lässt sich immer wieder Neues einfallen. (Zürcher Unterländer)