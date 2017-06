Niederglatt stimmt dem Jugendarbeit-Vertrag zu

106 Niederglatter kamen am Mittwoch in den Eichisaal, um an der Gemeindeversammlung teilzunehmen. Das sind 3,6 Prozent der Stimmberechtigten. «Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind», sagte der sichtlich zufriedene Gemeindepräsident Luzius Hartmann am Schluss. Er hatte gut lachen: Die Bevölkerung stimmte allen Traktanden ohne Gegenstimme zu.

Klares Ja zur gemeinsamen Jugendarbeit mit Niederhasli

Das wichtigste Geschäft für die Gemeinde bestand in der Genehmigung des Vertrages für die gemeinsame Jugendarbeit mit der Gemeinde Niederhasli. Dazu veranstaltete Niederglatt im Voraus extra eine Infoveranstaltung (Ausgabe vom 19. Mai). Laura Lerchmüller, Jugendbeauftragte der Gemeinde Niederhasli, sagte damals: «Mit der gemeinsamen Jugendarbeit bietet sich den Jugendlichen von Niederglatt eine grössere Anzahl an Angeboten.» Dazu zählen der Jugendtreff, verschiedene Events und Projekte, ein Beratungsangebot, aufsuchende und mobile Jugendarbeit.

Mit dem neuen Vertrag fallen jährliche Kosten in der Höhe von 300 000 Franken an. Sie werden nach Anzahl Einwohner aufgeteilt. Das heisst: Niederhasli übernimmt zwei Drittel davon. Niederglatt bezahlt folglich 100 000 Franken pro Jahr an die Jugendarbeit. Den Hauptanteil dieses Geldes macht der Personalaufwand aus. Aber auch Kosten für Raum- und Hallenmiete sowie deren Unterhalt fallen an.

Die Gemeindeversammlung huldigte der Annahme des Geschäfts mit Applaus. Worauf Gemeindepräsident Hartmann sagte: «Ich bitte Sie, solche Aktionen in Zukunft zu unterlassen. Auch wenn es uns alle freut.»

Auch die Jahresrechnung kann sich sehen lassen. Sie schliesst mit Aufwendungen von 21,9 Millionen Franken und Erträgen von 22,5 ab. Daraus ergibt sich einErtragsüberschuss von rund 540 000 Franken. Dies entspricht einer Verbesserung zum Voranschlag um 1,8 Millionen Franken.

(Zürcher Unterländer)