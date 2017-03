Pflegevater wegen sexuellen Missbrauchs der Pflegetochter verurteilt

Zweimal hat sich ein Pflegevater aus dem Bezirk Dielsdorf an seiner 16-jährigen Pflegetochter vergangen. Gestern wurde er vom Bezirksgericht Dielsdorf wegen sexueller Handlungen mit Abhängigen zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Ausserdem wurde er mit einem Kontakt- und Rayonverbot belegt und darf für die nächsten zehn Jahre nicht mehr als Pflegevater tätig sein. Der Geschädigten muss er zudem tausend Franken Genugtuung bezahlen.

Am 18. August 2016 sass der Angeklagte gemeinsam mit seiner Pflegetochter auf dem Sofa im Wohnzimmer seines Hauses. Er begann damit, das Mädchen unsittlich unter den Kleidern zu berühren, und brachte es schliesslich dazu, an ihm Oralverkehr zu praktizieren. Ein halbes Jahr zuvor war es bereits zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Damals berührte der Angeklagte das Mädchen mit den Füssen unsittlich zwischen den Beinen.

Selbst zur Anzeige gebracht

Vor dem Bezirksgericht zeigte sich der Pflegevater reuig und legte ein umfassendes Geständnis ab. Seine Taten hatte er zuvor selber zur Anzeige gebracht. «Ich bin sehr traurig und beschämt darüber, was geschehen ist», sagte er dem Richter sichtlich geknickt. Er könne sich nicht erklären, wie er derart die Kontrolle verlieren konnte. Beruflich habe er damals eine schwierige Zeit durchgemacht und er sei bei den Übergriffen unter Alkoholeinfluss gestanden.

Zudem sei er von der Pflegetochter mit den Füssen stimuliert worden. Der Richter liess diese Erklärungen allerdings nicht gelten. «Als Erwachsener wäre es Ihre Pflicht gewesen, sich aus der Situation zurückzuziehen», mahnte er. Zudem hätte der Angeklagte bereits nach dem ersten Übergriff die Reissleine ziehen müssen.

Körperliches Leiden

Der Vorfall hatte für den Pflegevater nicht nur juristisch, sondern auch im Privatleben gravierende Konsequenzen. So hat sich seine Frau danach von ihm getrennt. «Wir besuchen heute eine Eheberatung und versuchen wieder einen Weg miteinander zu finden», sagte er vor Gericht. Auch körperlich leidet der Angeklagte seit der Tat. So gab er an, chronisch erkrankt zu sein.

Die Pflegetochter machte vor Gericht einen kindlichen und unreifen Eindruck. Bei ihrer Befragung spielte sie an einem Kugelschreiber herum, um welchen sie den Richter zuvor gebeten hatte. Ihrer Meinung nach hätte es nicht sein müssen, dass die Taten zur Anzeige gebracht wurden, sagte sie, als sie gefragt wurde, was sie davon halte. Am Ende der der Befragung meinte sie, es habe sie einfach nur interessiert, wie es sei, vor Gericht zu stehen. Den Kugelschreiber durfte sie als Andenken behalten.

Kein leichtes Verschulden

Der Richter sprach bei der Urteilseröffnung von keinem leichten Verschulden. Allerdings habe der Pflegevater keine Gewalt oder Drohungen angewendet und die Missbräuche seien nicht über einen längeren Zeitraum erfolgt.

Das Gericht folgte deshalb dem Antrag der Staatsanwaltschaft und sprach eine bedingte Geldstrafe von 250 Tagessätzen zu 100 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren aus. Eine Busse von 4000 Franken muss der Angeklagte auf jeden Fall bezahlen. Hinzu kommen die Verfahrenskosten von rund 3000 Franken.

(Zürcher Unterländer)