Plus statt Minus

Wie in der Jahresrechnung aus einem Minus ein Plus wurde, erklärte Finanzvorsteher Marcel Rüegg den 49 anwesenden Stimmberechtigten (2,9 Prozent) an der Versammlung der Primarschule Dänikon-Hüttikon vom Donnerstagabend. Rechnete man beim Voranschlag 2016 noch mit einem Minus von gut 200 000 Franken, präsentierte er nun ein Plus von knapp 270 000 Franken. «Der Ertrag fiel deutlich höher aus als budgetiert», sagte er.

Die Ursache dafür seien unter anderem Mehrerträge bei den ordentlichen Steuern und bei den Tagesstrukturen. Zur Rechnung mit einem Aufwand von 5,1 Millionen und einem Ertrag von 5,4 Millionen Franken sagten die Anwesenden einstimmig Ja. Ebenfalls genehmigen sie die Abrechnungen der Projektierungskredite für die Sanierung der Aussenanlagen und für die Umnutzung des Wohntrakts Rotflue 2. Ohne Gegenstimmen winkten die Anwesenden die Baukostenabrechnung für den Umbau des Klassenzimmers pink und die Abrechnung des Kredits für die IT-Ersatzbeschaffung durch. Beide Vorhaben konnten leicht kostengünstiger realisiert werden.

Zwei wichtige Entscheidungen stehen an

Im Anschluss an die GV informierte Schulpflegepräsident Fabiano Marchica noch kurz über den nächsten Schritt in Sachen Schulhausausbau. Denn im Dezember 2016 lehnten die Stimmberechtigten den Projektierungskredit für die Erweiterung des Schulhauses Rotflue ab. Wie die Schulpflege im Frühling bekannt gab, will sie die dringend benötigte Schulraumerweiterung neu in vier Teilprojekten anpacken. «Es geht um viel Geld und viel Raum. Ein wichtiger Schritt für uns», betonte Marchica. Die ausserordentliche GV mit den vier Projektierungskrediten soll nach den Sommerferien stattfinden.

Ebenfall dieses Jahr findet eine Urnenabstimmung zur Teilrevision der Schulgemeindeordnung statt, bei der es um die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission (RPK) geht. Sind heute die beiden RPK von Hüttikon und Dänikon abwechselnd während jeweils vier Jahren zuständig, sollen künftig je zwei Delegierte beider RPK die Finanzen der Primarschule prüfen. (Zürcher Unterländer)