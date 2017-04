Polizei fängt Osterhasen wieder ein

Scheinbar hatten die vier Hasen am Montag genug von Ostern. Am Ostermontag schlichen sie von zu Hause davon und hoppelte auf der Mitteldorfstrasse in Buchs umher. Dies berichtet die Argauer Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. "Die Polizisten der Stadt- und Kantonspolizei sahen den Osterhasen mit eigenen Augen", schreibt die Kantonspolizei.Die vier Hasen wurden erfolgreich eingefangen und konnten der Besitzerin zurückgegeben werden.