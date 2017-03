«Pssst, die Rabenvögel sind am Brüten»

8.45 Uhr auf dem TCS-Parkplatz in Oberweningen. Der Boden ist noch nass, die Temperatur beträgt klamme 6 Grad. Den Wurzelkindern, die gerade eintrudeln, scheint dies aber nichts auszu­machen. Alle sind in dicke Kleider und Regenschutz eingepackt und mit guten Schuhen oder Gummistiefeln sowie Mützen ausgestattet.

Bevor sie in den Wald stechen, bilden die Kinder einen Kreis und singen voller Inbrunst ein Begrüssungslied. Auf dem Boden bilden sie aus nassem Laub eine Sonne. Dann gilt es Abschied zu nehmen von den Eltern. Die meisten rennen gleich los. Nur Fiona, das mit 2,5 Jahren jüngste Wurzelchind, klammert sich an der Mutter fest. Es ist erst ihr zweiter Besuch bei der Waldspielgruppe. Für Mutter Rahel sicher­lich kein einfacher Moment. Sie begleitet daher Fiona noch ein Stückchen.

«Ihr Bruder Laurin ist schon lange in der Waldspielgruppe, und Fiona wollte auch immer mit. Darum versuchen wir es nun», erzählt die Mutter. Vom Angebot an sich ist sie überzeugt. «Die Kleinen lernen, dass man nicht immer etwas Materielles haben muss zum Spielen, und sie lernen, wie wertvoll die Natur ist.» Für Laurin sei es ohne­hin das Richtige, da er durch und durch ein Naturmensch sei. «Er liebt es, im Wald herumzu­springen und zu bräteln», erzählt die Mutter. Dann verabschiedet sie sich. Fiona fühlt sich mittlerweile in der Gruppe wohl, nicht nur weil Bruder Laurin beschützend ihre Hand hält.

Respekt vor der Natur

Bei der Hütte des Vogelschutzvereins macht die Gruppe schliess­lich Znüni­pause. Es gibt Äpfel, Rüebli, Peperoni und ­Reiswaffeln. Leiterin ­Regina ­Looser erzählt eine Geschichte von Pinocchio. Die Kleinen ­hören ihr andächtig zu. Immer wieder mahnt sie auch zur Ruhe. «Die Rabenvögel brüten gerade. Wir dürfen sie darum nicht stören, das heisst, keinen Lärm und kein Feuer machen.»

Erst vor kurzem wurde ein Waldkindergarten im Bernischen zur Zielscheibe von offenbar militanten Naturschützern. Diese zerstörten die Einrichtung und hinterliessen Botschaften wie «Der Wald den Tieren. Wie weit wollt ihr euch noch aus­breiten?». Eine Tat, die Regina Looser nicht ganz nachvollziehen kann. «Gerade wir bringen ja den Kindern den rücksichts­vollen Umgang mit den Tieren und der Natur bei.»

Respekt vor der Natur zu vermitteln, das ist Looser eine Herzensangelegenheit. «Wenn wir den Kindern zeigen, wie kostbar die Natur ist, dann haben sie später eine höhere Hemmschwelle, in der Natur eine Sauerei zu hinterlassen», erklärt sie mit Verweis auf das Thema Litte­ring. Ein Problem, das die Leiterinnen gut kennen. «Wir müssen immer wieder den Abfall anderer aufräumen, bevor wir im Wald spielen können.»

Die Kleidung ist das A und O

Die Waldspielgruppe Wurzelchind gibt es seit über 15 Jahren. Drei Tage pro Woche gehen die Kinder für einen halben Tag in den Wald. Und das fast bei jedem Wetter. Nur bei Sturmwarnung und bei eisigen Temperaturen gibt es ein Alternativprogramm in einer Hütte. Ansonsten spielen und basteln die Kinder bei Sonnenschein und Regen im Wald, betrachten gemeinsam Pflanzen und Tiere und toben, hüpfen und rennen nach Lust und Laune.

Die richtige Kleidung ist dabei das A und O­ – auch im Sommer, wenn es gilt, sich vor Zecken­bissen zu schützen. Lange Hemden und Hosen, die man sich in die Socken stopfen kann, sind dann Pflicht. «Im Winter machen wir oft ein Feuer.» Auch Wärmekissen und Wolldecken haben die Leiterinnen während der kalten Jahreszeit stets dabei.

Küchenhelfer und Entdecker

Und wie sieht es mit den Gefahren aus? «Die sind im Wald auch nicht grösser als auf einem Spielplatz», ist Looser überzeugt. In den 15 Jahren, in denen sie dabei ist, habe es nur wenige Vor­fälle gegeben. Einmal habe sich ein Kind einen Finger in der Wippe eingeklemmt und dabei einen Fingernagel verloren. Ein andermal habe ein Kind eine heisse Platte angefasst und sich dabei die Hand leicht angesengt.

Mittlerweile haben die Wurzelkinder ihr Wald­sofa erreicht. ­Sofort verteilt sich die Schar auf die Spielgeräte. Manche rennen zur Schaukel, andere auf die ­Wippe, die aus einem Baumstamm besteht. Wieder andere beschäftigen sich mit dem Waldboden. Und einige Kinder helfen den Leiterinnen, das Mittag­essen zuzubereiten. Heute gibt es Brote mit Thunfischmousse, Gurken- und Tomatenscheiben. Na dann guten Appetit. (Zürcher Unterländer)