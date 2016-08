Rägi rockte richtig rassig

Der Band Recyklang gelang es am Freitag, bei den älteren Besuchern nostalgische Erinnerungen wachzurufen. Ihr Repertoire reicht von den Rolling Stones über PinkFloyd bis zu den Blues Brothers. Als wilde junge Männer musizierten sie erstmals in den 60er-Jahren zusammen. Anfang der 90er- Jahre wollten sie der Midlife-Crisis ein Schnäppchen schlagen und standen wieder zusammen auf der Bühne. Ein Mix aus Rhythm and Blues und Funky Music prägt den Stil von Funtonic. Die Gruppe ist auch von James Brown und Stevie Wonder beeinflusst.

Von den Gassenhauern zu den Urgesteinen

Am Samstag heizte die Under­cover Gang die Stimmung richtig an. Die Live-Rock-Coverband riss das Publikum mit ihrem Sound von den Stühlen. Die Gruppe hat sich zur Aufgabe gemacht, «the Best of Rock» zu spielen; die Hits der letzten 50 Jahre bis hin zu aktuellen Rocksongs. «Das Repertoire besteht ausschliesslich aus Gassenhauern, die sicher jedermann kennt», ist Drummer Roger Steiger überzeugt. Die Songs der Undercover Gang sind rockig und modernarrangiert, was ihren unverkennbaren Sound ausmacht.

Ohne den anderen Bands zu nahezutreten, kann man behaupten, dass der Auftritt von Les Sauterelles der Höhepunkt von Rägi rockt war. Kaum zu glauben, seit bald 55 Jahren sind sie schon unterwegs. Sie sind das Urgestein der hiesigen Rockgeschichte und gelten als die erfolgreichste Schweizer Band der 60er-Jahre. Sie führten als erste Rockgruppe der Schweiz die Hitparade an und verteidigten sechs Wochen lang Platz Nummer eins.

Musiker, die besser sind als der Bandleader

Toni Vescoli gründete die Band 1962. Ihre Musik sei immer aktuell, mal weniger, mal mehr. «Livemusik hat keinen doppelten Boden, und wir sind heute besser als vor 50 Jahren», ist der 74-jährige Bandleader überzeugt. Ein Geheimnis des Erfolges sei auch, dass er immer Musiker engagiert habe, die «besser sind als ich selber». Die Musiker erhielten damals auch den Spitznamen «Swiss Beatles». Keine Frage, dass die Sauterelles in Regensdorf den vier Pilzköpfen aus Liverpool ihre Reverenz erwiesen und ein Medley ihrer grossen Hits vortrugen.

Nicht klar, ob nächstes Jahr Rägi wieder rockt

Bei Silvia und Rolf Ringger aus Watt weckt die Musik von Rägi rockt Erinnerungen an früher. «Als junger Mensch hat man diese Musik natürlich gekannt», meint Silvia und für ihren Ehemann bedeutet der Sound einfach «Erholung, Entspannung und Freude». Eliya Devay aus Wettingen ist 24 Jahre alt: «Mein Vater ist der Keyborder der Undercover Gang, ich bin mit dieser Musik aufgewachsen, und sie gefällt mir sehr gut.»

Roger Steiger ist Organisator des Konzertes. Mit der Zahl der Besucher ist der Watter mehr oder weniger zufrieden. «Unsere Rechnung geht auf, weil einige Sponsoren uns grosszügig unterstützten.» Ob nächstes Jahr Rägi wieder rockt, ist noch nicht entschieden. (Zürcher Unterländer)