Rechnung schliesst mit einem Gewinn

Der Gemeinderat Otelfingen hat die Jahresrechnung 2016 an die Gemeindeversammlung vom Montag, 12. Juni, verabschiedet. Die Laufende Rechnung 2016 schliesst bei Einnahmen von 16,74 Millionen Franken und Ausgaben von 16.30 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von rund 442 000 Franken. Die Investitionen im Verwaltungsvermögen betragen 1,86 Millionen Franken.

Das Eigenkapital beträgt per Bilanzstichtag 28,1 Millionen Franken.In der ordentlichen Rechnung fielen die Aufwendungen mehrheitlich im Rahmen des Budgets aus, was auf eine – soweit durch die Gemeinde beeinflussbar – gute Ausgabendisziplin hinweist. Höhere Ausgaben gibt es im Gesundheitsbereich, bedingt durch ansteigende Fallzahlen bei der Pflege. Demgegenüber konnte in der sozialen Wohlfahrt dank höheren Staatsbeiträgen die Rechnung besser als budgetiert abgeschlossen werden.

Geringere Steuereinnahmen

Die Steuereinnahmen liegen bei den juristischen Personen erstmals deutlich sowohl unter dem Voranschlag wie auch den Vorjahreszahlen. Bei den natürlichen Personen fiel trotz zunehmender Bevölkerungszahl der Anstieg der Einnahmen deutlich geringer aus als erwartet. (Zürcher Unterländer)