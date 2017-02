Restaurant weicht einer Familienresidenz

In Regensberg sind die Bagger aufgefahren. Das Restaurant Bellevue wird definitiv abgerissen. Es hatte keinen bauhistorischen Wert und zudem war das Gebäude in einem sehr schlechten Zustand. Nach zahlreichen Bauprojekten, die in den letzten sechs Jahren der Gemeinde vorgelegt worden waren, ist jetzt klar, dass an dessen Stelle eine Familienresidenz gebaut wird. Der Buchser Investor und Eigentümer der Liegenschaft, Werner Hoffmann, ist sichtlich erleichtert, dass es endlich vorwärts geht: «Was lange währt, wird endlich wahr», ist denn auch seine klare Aussage zur langen Wartezeit und Planungsphase. «Das erste geplante Projekt mit drei Wohnungen konnten wir nicht realisieren, weil wir die Tiefgarage für die benötigte Anzahl Parkplätze nicht ausbauen konnten.»

«Die Planung war nicht einfach, vermutlich weil alle relevanten Stellen im Kanton Zürich mitgeredet haben.»



Werner Hoffmann, Liegenschaftseigentümer

Der Grund dafür ist der historischen Ort, auf welchem das Gebäude steht. In der jetzigen Garage verlaufen noch Reste der alten Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert. Bevor deshalb der Aushub für die Baugrube am 22. März starten kann, haben die Kantonsarchäologen noch drei Wochen Zeit, die Fundamente zu untersuchen.

Werner Hoffmann glaubt nicht, dass es grosse Überraschungen geben wird. «Vor drei bis vier Jahren wurden diesbezüglich ja bereits Abklärungen gemacht.» Er kaufte die Liegenschaft 2010. Auf die lange Planungsphase und die insgesamt vier Bauprojekte angesprochen, meinte er: «Sicher war die Planung nicht einfach. Vermutlich weil alle relevanten Stellen im Kanton Zürich mitgeredet haben.» Aber es seien auch persönliche Gründe gewesen, die für Verzögerungen gesorgt hätten. Unter anderem habe sich auch sein Sohn für das Objekt interessiert. «Ob er aber letztendlich dort einziehen wird, ist noch offen.»

Durch die Garage des jetzigen Gebäudes verlaufen noch Reste der alten Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert.

Ein Mehrgenerationenhaus

Der Ersatzneubau, ein grosszügig geplantes dreistöckiges Haus, verfügt über sieben Wohn- beziehungsweise Schlafräume. Im Dachgeschoss sind eine Sauna und ein Spielzimmer geplant. Als Familienresidenz konzipiert, könnte das Haus neben dem Wohnen auch Platz für Büroräumlichkeiten bieten. Idealerweise könnte es von einem Treuhänder oder Architekten genutzt werden, meint Werner Hoffmann.

Etwas wehmütig schaut Vreni Volkart-Merki den Abbrucharbeiten zu. Bis 2006 haben die Merkis über drei Generatitionen das Restaurant Bellevue bewirtschaftet. «Es ist traurig zuzusehen, wie das Haus, das unsere Eltern um- und ausgebaut haben, nun abgerissen wird.» Doch damit müsse man rechnen, wenn man ein Haus verkaufe. «Aber Hauptsache, das neue Gebäude wird schön.»

Das jetzige Bauprojekt erachtet Gemeinderat Wolfram Selter als einen guten Kompromiss. Die Gemeinde sei einfach froh, dass mit dem Bau gestartet wurde. Selters würde es sehr begrüssen, wenn eine Familie mit mehreren Kindern in das neue Haus ziehen würde. Dies würde auch der hiesigen Primarschule gut tun. Das wäre auch ganz im Sinne von Werner Hoffmann: «Ein Zwei-Generationen-Haus könnte es werden. Eine junge Familie mit Kindern und deren Grosseltern, das könnte ich mir gut vorstellen.» Der Bezug ist fürs Frühjahr 2018 geplant.

(Zürcher Unterländer)