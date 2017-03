Rümlang wird Standort eines Bundesalyzentrums

An einer Medienkonferenz am frühen Dienstagabend informierten unter anderen Mario Fehr, Regierungspräsident des Kantons Zürich und Sicherheitsdirektor, und Thomas Hardegger, Gemeindepräsident Rümlang, die Medien darüber, dass in Rümlang ein Bundesasylzentrum zu stehen kommt.

Somit wird die Gemeinde Rümlang der dritte Standort eines Bundesasylzentrums in der Asylregion Zürich. Bund, Kanton und Gemeinde Rümlang haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.

Information an die Bevölkerung

Genutzt hierfür wir die Millitäranlage Haselbach, die etwa einen Kilometer oberhalb des Dorfes in einem Wald gelegen ist. Bislang nutzen Einheiten der Führungsunterstützung der Armee die gut gesicherte Anlage.

Ab 19.30 Uhr werden die Einwohner von Rümlang im Gemeindesaal im Schulhaus Worbiger informiert. Es orientieren folgende Personen:

Mario Fehr, Regierungspräsident des Kantons Zürch und Sicherheitsdirektor

Barbara Büschi, Stellvertretende Direktorin SEM*

Urs von Däniken, Chef Stabsbereich Budenszentren SEM

Thomas Hardegger, Gemeindepräsident Rümlang

Rosita Buchli, Sozialvorsteherin Rümlang

*Staatssekretariat für Migration

«Wir hatten keine Wahl»

An der Medienkonferenz erklärte Gemeindepräsident Thomas Hardegger, dass der Gemeinderat im letzten Sommer vom Bund über dessen Pläne informiert worden war. «Der Gemeinderat war nicht angetan», sagt Hardegger. Aber man habe keine Wahl gehabt. Die Anlage Haselbach sei im Besitz des Bundes und werde derzeit von der Armee genutzt. Hätte man sich quer gestellt, so Hardegger, wäre das Bundesasylzentrum wohl so oder so gekommen. So aber, «konnten wir attraktive Rahmenbedingungen heraus holen».

So wird Rümlang beispielsweise ab 2018 stufenweise von der weiteren Aufnahmepflicht für Flüchtlinge entbunden. Damit verbunden ist auch die finanzielle Entlastung der Gemeinde. (Zürcher Regionalzeitungen)