Russische Weisen stimmen besinnlich

Viele Gemeinden organisieren an ihren Weihnachtsmärkten zusätzliche kleine und grössere Attraktivitäten, um diesen einen persönlicheren Charakter zu geben. In Oberglatt gehört zum Weihnachtsmarkt unter anderem ein Konzert in der reformierten Kirche dazu – als Abschluss des zweitätigen Dorftreffens.

Familientreffen am Dorfplatz

Die Rümlangstrasse und der Dorfplatz vor der Kirche waren mit beleuchteten 13 Ständen und 9 Häuschen gefüllt, es roch nach frischen Knoblibrot, Grill und Punsch, die Kinder konnten Kerzen ziehen und Erwachsene mit Glühwein und Glühbier anstossen. Für den Märt verantwortlich ist der Verkehrs- und Verschönerungsverein Oberglatt.

Vor Jahren fand der Markt in der Kleinriedhalle statt. Seit elf Jahren ist Renato Piana OK-Präsident, er wollte den Weihnachtsmärt draussen machen. «Ich fand er gehört bei uns auf den Dorfplatz». Der zweitägige Markt lockt immer grosse Besuchermengen an. «Die Leute kamen dieses Mal in Scharen, wir hatten ein Riesenglück mit dem Wetter», freute sich Piana.

Das hat auch der Samichlaus am Samstag gespürt, ebenso wie die Kinder. Am Sonntag war unter dem Klauszelt vor dem Kircheingang der Klausstuhl lehr, einen Tag zuvor sah es anders aus: «Manche Kinder mussten 45 Minuten waren, um ihr Säckli abzuholen», sagte Piana, der an dem eher kleinen Märt die familiäre Stimmung schätzt. Für den Klausbesuch sorgt die reformierte Kirche, die am Märt auch ihren Glühwein und Mistelstand hatte und so ihre sechs Adventsfenster finanziert. Sie ist auch für das Konzert verantwortlich. «Es ist ein Highlight des Marktes, das sich bewährt hat. So können wir mit viel Publikum den Anlass abschliessen», sagt Liselotte Mahler, Kirchenpflegepräsidentin.

Melancholie mit Jauchzer

Dieses Jahr brachte das Konzert «Russischen Winterzauber» in die Kirche . Für diesen waren die gebürtigen Russen und Musiker Alexander Ionov und Oleg Lips verantwortlich. Mit der Balalaika, dem Akkordeon und in traditioneller Trachtkleidung führten sie mit viel Humor und Selbstironie durch russische Volksmusik. Einige Leute im Publikum hatten vielleicht Oleg Lips erkannt. Er ist Organist der Kirche in Oberglatt und bald auch Einwohner der Gemeinde.

Mit seinem Kollegen Ionov bildet er «Dwojka». Seit 1995 touren und treten sei zusammen auf. Von ihnen gibt es traditionell russische Musik zu hören, «und wenn wir etwas anderes spielen, dann sicher mit russischem Touch», sagte Ionov. Die rund 150 Besucher wurden mit dem transsibirischen Express von Moskau bis Wladiwostok begleitet. Es gab lebhafte Folklore wie «Ich bin ihm begegnet» und melancholische Melodien. «Die russische Volksmusik hat diese zwei Seiten», sagte Ionov.

Der Programmteil mit anderen Musikstücken mit russischem Unterton bestand zum Beispiel aus «Brazil» von Julio Iglesias oder führten ins Appenzellerland. Das Jauchzen musste aber das Schweizer Publikum übernehmen, was es gerne tat. Gesungen hat dafür Ionov auf Russisch, wie bei «Oh Frost, Frost», einer Bitte um sichere Heimkehr im Winter. (Zürcher Unterländer)