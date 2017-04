SVP wehrt sich gegen geplantes Bundesasylzentrum

«Wir wollen keine 150 Asylanten im Rümlanger Wald», sagt die SVP Rümlang. Damit reagiert die Ortspartei auf das geplante Bundesasylzentrum, das auf der militärischen Anlage Haselbach, etwa zwei Kilometer ausserhalb Rümlangs, entstehen soll. Ab frühestens 2023 will dort der Bund 150 Asylsuchende unterbringen. Wer dort ist, wird in der Regel ausgewiesen.

Doch die Pläne des Bundes finden bei der SVP keine Zustimmung. Die Ortspartei hat gestern Flyer an alle Haushaltungen verteilt und ruft die Bevölkerung dazu auf, sich gegen das Projekt zu wehren. Auch die Bezirkspartei hat die Briefvorlage, eine vorgeschriebene Stellungnahme zum Entwurf des Sachplans Asyl, auf ihrer Homepage aufgeschaltet und ruft dazu auf, den Brief unterschrieben dem Amt für Raumentwicklung des Kantons zuzuschicken.

«Unser Ziel ist es, möglichst viele Unterschriften zusammenzubringen. Die Verantwortlichen sollen den Standort überdenken», erklärt Peter Schindler, Präsident der SVP Rümlang.

Im Vordergrund stehen Sicherheitsbedenken. Befürchtet wird eine Zunahme der Kriminalität und Unsicherheit. Die SVP fügt jedoch auch an, dass die Gemeinde mit dem Fluglärm, der Deponie Chalberhau und einem Abschnitt der Nordumfahrung genug Lasten zu tragen habe.

Zudem moniert die Partei, dass die Bevölkerung mit der «kurzfristig einberufenen» Informationsveranstaltung Ende März nicht in geeigneter Weise habe mitwirken können. Des Weiteren kritisiert die SVP, dass der Kanton Zürich schweizweit das zweitgrösste Kontingent von Asylsuchenden aufnehmen müsse.

Dabei stellt Peter Schindler klar, dass er nicht grundsätzlich gegen ein Bundesasylzentrum in Rümlang sei. Nur sei der Standort im Wald schlecht gewählt. Schliesslich führe der Weg von der Anlage Haselbach zum Bahnhof mitten durchs Dorf. Weit besser fände er ein Bundesasylzentrum an der Glatt, in der Nähe des Flughafengefängnisses. «Das wäre ein Standort, der die Gemeinde weniger belasten würde», sagt Schindler.

Hardegger sieht kein Chaos

Anders sieht dies Gemeindepräsident und Nationalrat Thomas Hardegger (SP). Zum Aufruf selbst hat er nichts einzuwenden. Am Mitwirkungsverfahren teilzunehmen, sei ein demokratisches Recht, das möglichst viele nutzen sollten. Anders sieht es mit dem Inhalt des Schreibens aus. «Fakten werden nicht wahrer, je öfter man sie wiederholt», erklärt er.

Dabei zielt er auf die Furcht vor einer wachsenden Kriminalität und Unsicherheit, welche gemäss der SVP die Unterbringung von 150 «jungen, kulturfremden Männern» mit sich bringen soll. «Wir hatten bis heute praktisch nie Probleme mit jungen, kulturfremden Männern.» Zudem würden die Asylbewerber im dereinstigen Bundesasylzentrum viel intensiver betreut als jene, welche in der Gemeinde heute im Rahmen der normalen Quote leben und von deren Aufnahme- und Unterbringungspflicht die Gemeinde entlastet wird. Vorgesehen sind etwa verstärkte Polizeipatrouillen, ein Sicherheitsdienst, Asylbetreuer, welche rund um die Uhr vor Ort seien.

Im Zentrum selbst herrsche ein striktes Drogen-, Alkohol- und Zigarettenverbot, wie es an der Informationsveranstaltung hiess. «Dass sich die Situation mit der Schaffung eines Bundesasylzentrums verschlechtern soll, ist daher nicht nachvollziehbar», erklärt Rümlangs Gemeindepräsident.

Ebenso falsch sei der Vorwurf des «Asylchaos», wie der Flyer fett überschrieben ist. «Die Schweiz bewältigt die Situation den Umständen entsprechend sehr gut, weil Bund, Kantone und Gemeinden gut zusammenarbeiten.»

Auch den Vorwurf, dass der Standort im Wald schlecht gewählt sei, relativiert Hardegger. «Wenn man davon ausgeht, dass die Leute gut betreut sind, ist der Standort des Zentrums irrelevant, und es gibt auch Stimmen, die finden, dass die Flüchtlinge ins Dorf gehörten und nicht so weit abgelegen.» Zudem gehöre das Land ohnehin dem Bund. Dieser könne damit machen, was er wolle.

Mitwirkungsmöglichkeit

Im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung kann sich die Bevölkerung bis zum 5. Mai zum Entwurf des Sachplans Asyl äussern. Mit dem Sachplan Asyl (SPA) stellt das Staatssekretariat für Migration die Grobplanung und -abstimmung von Bundesasylzentren sicher. Der SPA enthält eine schweizweite Übersicht über die Bundesasylzentren sowie Grundsätze zur Abstimmung mit strategischen Zielen und zur Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Behörden.

Ein Sachplanverfahren ist nötig für die Plangenehmigung von Vorhaben, die sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken. Die Kantone und die betroffenen Gemeinden werden bis zum 4. Juli angehört. Infos unter www.sem.admin.ch. (Zürcher Unterländer)