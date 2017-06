Schönes Fest trotz Schlechtwetter-Tradition

Der starke Westwind trieb am Freitag und Samstagabend dunkle Wolken in den nahen Dickwald. Wie schon oft am Pfingstwaldfest liess der Wettergott die Schleusen öffnen und schickte Blitz und Donner zur Erde. «Leider genau zum Zeitpunkt, als wir die meisten Besucher erwarteten», erklärte OK-Chef Jörg Schneider. Und weiter: «Dafür blieben diejenigen länger, die schon da waren. Sie genossen in den Zelten beim gemütlichen Zusammensein die kulinarischen Angebote, wie unsere legendären Fischschnusperli.» – Festwirtin Franziska aus Steinmaur präzisiert sogleich: «Nicht Chnusperli, sondern Goldbuttfilets, werden bei uns frisch zubereitet.»

Aus diesem Grund kommen Stammgäste, wie Isabelle Petri und der Niederhasler Wädi Elliker seit Jahrzehnten ans Pfingstwaldfest des Eissportvereins Dielsdorf-Niederhasli (EVDN). Die 58-jährige Niederglatterin ergänzt: «Wenn es irgendwie geht, komme ich an allen drei Tagen und unterstütze damit den Verein.» Ihre erwachsenen Kinder seien bereits die zweite Generation, die ebenfalls regelmässig ans Waldfest komme.

Neue Ideen sind gefragt

Für Wädi Elliker, früher ein erfolgreicher Motocrossfahrer, ist völlig klar: «Ich wohne im Dorf, treffe hier am Waldfest viele Freunde und Bekannte und will den EVDN unterstützen.» Das gleiche gilt auch für Erika und Walter Meierhofer: « Für uns Anwohner ist es seit über 30 Jahren zur Tradition geworden, dass wir an Pfingsten ans Waldfest kommen. Leider gehört das schlechte Wetter auch schon fast zur Tradition.»

Umso mehr freuten sie sich am Sonntag über den Sonnenschein, der den grünen Blätterwald mit Licht durchflutete. Fröhliche Menschen, lachende Kinder auf der Schuler Reitschule und Schiffschaukel, stillende Mütter sowie viele bekannte und verwandte Gesichter genossen in ungezwungener Atmosphäre das Waldfest. Bis es soweit war, mussten mehr als 100 Helfer aus dem Verein viele Stunden Frondienst beim Aufbau, in der Küche, am Grill, beim Ausschank und im Service leisten. Nicht zu vergessen die Piccolos, die abräumten. oder die beiden Nachtwächter Werner Dominique und Michael Palazzo.

OK-Chef Jörg Schneider zog am Sonntagabend eine durchmischte Bilanz, des diesjährigen Waldfests: «Es hatte spürbar weniger Besucher. Das hat wohl mit dem Wetter und dem Grossanlass in Steinmaur zu tun. Wir überlegen uns schon länger, wie wir unser Fest attraktiver und witterungssicherer gestalten könnten, sind aber durch die Lage im Wald etwas eingeschränkt.» (Zürcher Unterländer)