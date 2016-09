Schule befürwortet Einheitsgemeinde

Die von Eltern harsch kritisierte Neeracher Schulpflege geht mit ihrer Kommunikation in die Offensive. Sie hat dem ZU die Bilanz einer Klausur vom 20. September zugestellt, in der es um die Einheitsgemeinde ging, also um die Zusammenlegung von Politischer Gemeinde und Schulgemeinde. Sechs Neeracher hatten vor kurzem eine Initiative eingereicht, welche die Bildung einer Einheitsgemeinde fordert. Sie ­erachten diese als nötig, weil sie finden, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Behörden nicht funktioniert.

«Wir haben festgestellt, dass wir in der Vergangenheit nicht genügend kommuniziert haben, und wollen dies von nun an ändern», erklärt Schulvizepräsident Bernhard Kauer die Mitteilung. Er wurde innerhalb der Schulpflege als Kommunikationsverantwortlicher zum Thema Einheitsgemeinde bestimmt.

Schulpflege hat Ziele definiert

Im Communiqué nimmt die Behörde klar Stellung zum Thema Einheitsgemeinde: «Die Primarschulpflege begrüsst die Bildung einer Einheitsgemeinde und sieht die enge Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat als Chance, für die Neeracher und die Riedter Bevölkerung Mehrwerte zu schaffen.» Die Schulpflege findet die Einheitsgemeinde sinnvoll, weil viele Fragen nicht nur die Schule betreffen, sondern die gesamte Bevölkerung. «Derzeit müssen sich zwei Behörden teils um dieselben Themen kümmern, zum Beispiel die Sicherheit im Verkehr oder die Kinderbetreuung», sagt Kauer. Mit der neuen Struktur falle diese Doppelspurigkeit weg.

Die Schulpflege hat in ihrer Klausur Ziele definiert, die sie in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat verfolgen will: So soll Neerach eine attraktive Wohngemeinde mit einem umfangreichen Angebot an Einkaufs- und Dienstleistungsmöglichkeiten bleiben, zu einem attraktiven Angebot zählt die Behörde auch eine eigene Schule und sichere Schulwege. Die Schulpflege erachtet ein ausreichendes Angebot an Betreuungsmöglichkeiten als wichtig. Sie betont zudem, dass ein Verkehrskonzept bestehen soll, das bezüglich Trottoirs, Übergängen, Geschwindigkeiten und Ein- und Ausfahrten Sicherheit für Kinder und ältere Menschen schafft. Neerach soll für Jung und Alt attraktiv sein, auch bezüglich Wohnraum. Die Behörde setzt weiter als Ziel fest, dass sorgfältig mit den Finanzen umgegangen werden soll.

Ausserdem soll die Bevölkerung in die Entscheide miteinbezogen werden. «Wer sich äussert, kann mitbestimmen», sagt Kauer. Am 2. November findet eine Orientierungsversammlung für alle Einwohner statt. Eine Idee der Schulpflege ist zudem, ein Onlineforum einzurichten, wo sich Neeracher zu Themen wie dem Schulweg äussern können. Die Schulpflege möchte Mitte 2017 über die Einheitsgemeinde abstimmen lassen. ()