Schulfrage führte zu Ablehnung

Statt fröhlichem Anstossen auf eine erfolgreiche Abstimmung gab es an der Medienkonferenz in Stadel am letzten Sonntag vor allem lange Gesichter. Die jahrelang vorbereitete Fusion der Nachbarsgemeinden Bachs und Stadel war an der Urne gescheitert. Mit einem Ergebnis von 393 Nein- und 391 Ja-Stimmen hatten die Stadler die Fusion der Politischen Gemeinde – und damit auch eine mögliche Fusion der Primarschulgemeinden – an der Urne wegen nur drei Stimmen versenkt. Drei deswegen, weil bei einem Gleichstand der Stimmen die Fusion ebenfalls als abgelehnt gegolten hätte.

Der Abstimmungsausgang war für die Behörden – die Gemeinderäte von Bachs und Stadel sowie die Schulpfleger der beiden Primarschulen – eine herbe Enttäuschung. Sie hatten den Zusammenschluss intensiv und detailliert vorbereitet. Die Bachser, weil sie mussten. Die kleine Gemeinde kann nicht wachsen und seit den Änderungen am kantonalen Finanzausgleich wurde die Gefahr eines immer höher kletternden Steuerfusses Jahr für Jahr offensichtlicher. Die Stadler, weil die Vorteile für die Gemeinde nicht von der Hand zu weisen waren.

Die Kosten in der Schule steigen auch in Stadel stärker an als die Einnahmen. Und gemeinsam mit den Einsparungen sowie dem Ausblick auf Gelder für den sogenannten geotopographischen Sonderlastenausgleich – für Gemeinden, die im Verhältnis zu ihrer Fläche wenig Einwohner haben – hätte der fusionierten Gemeinde ein um rund 450 000 Franken jährlich besseres Ergebnis gewunken.

Grosse Veränderung in nur einem Jahr

Noch im November 2015 sprachen sich 441 Stadler für und nur 145 gegen das Ausarbeiten eines Zusammenschlussvertrages aus. Dass die Stimmung innerhalb von fünfzehn Monaten so stark drehte, hat auch Fusionsexperte Alfred Gerber überrascht. Gerber kennt Fusionen in- und auswendig, über zehn hat er im Kanton Zürich schon begleitet, seit 2012 hat er die Gemeinde Bachs und ab 2014 auch Stadel assistiert. Bis 2015 nicht nur die politische, sondern auch die Schulgemeinde. Danach quittierte er sein Mandat bei den Schulgemeinden. Über die Gründe schweigt er sich bis heute aus.

Gerber ist davon überzeugt, dass das Thema Schule die Hauptursache für die gescheiterte Fusion war. Denn zwar hätte man den politischen Zusammenschluss annehmen, die Schulfusion aber ablehnen können. Was dann allerdings wegen des neuen Gemeindegesetzes spätestens auf anfangs 2022 zu einer Einheitsgemeinde geführt hätte – und damit de facto trotzdem zu einer fusionierten Schulgemeinde.

«Wer daher beim Thema Schule unsicher war, der musste zweimal Nein stimmen», erklärt Gerber. Und unsicher seien viele gewesen, da ist sich Gerber sicher. «Bei einer Fusion ist die Frage darüber, wo die eigenen Kinder dereinst zur Schule gehen müssen, von enormer Wichtigkeit», sagt Gerber. Auch bei einer anderen Fusion, die Gerber begleitet hat, sei diese Frage diskutiert worden. «In Hofstetten und Elgg hatten die Elgger auch Angst, dass ihre Kinder nachher in Hofstetten zur Schule gehen müssen», erinnert er sich. Der Fall Hofstetten-Elgg lasse sich deshalb gut mit Stadel und Bachs vergleichen, sagt Gerber. «In Hofstetten und Elgg ist es aber gelungen, die Angst abzubauen.» Im Januar 2017 nahmen beide Gemeinden die Fusion an.

Zwar habe man sich auch in Stadel und Bachs dafür stark gemacht, dass der Schulstandort Bachs erhalten bleibe. Anders als in Hofstetten und Elgg haben man aber keinen entsprechenden Passus in den Zusammenschlussvertrag aufgenommen. Zudem sei es offenbar nicht gelungen, die Vorteile des Schulstandorts Bachs – etwa die Tagesstrukturen – einem Grossteil der Stadler Eltern näher zu bringen.

Mehr Nein-Stimmenals vor einem Jahr mobilisiert

Auch die Informationsveranstaltungen hätten die Sorgen nicht zerstreuen können, glaubt Gerber. «Im September erklärte man, dass alle Bachser Schüler in Stadel zur Schule gehen könnten. Aber ob und wie oft der umgkehrte Fall eintreten könnte, das konnte man noch nicht sagen. Man ist ausgewichen.»

Auch dass die Schulpflege am letzten Informationsanlass nicht teilgenommen hat, habe sich wohl ungünstig auf das Ergebnis ausgewirkt. «Da wollte man sich zu sehr aus der Verantwortung nehmen. Und dass man dies getan hat, weil man eine Stimmrechtsbeschwerde befürchtete, scheint mir ungeschickt. Auch der Bundesrat kommentiert doch noch eine Abstimmung in den letzten Tagen ohne Probleme», sagt Gerber.

Das Thema Schule habe daher die Abstimmung zu Fall gebracht. «Es ist normal, dass die aufnehmende Gemeinde mehr Nein-Stimmen zählt, also die aufzunehmende Gemeinde», erklärt er. «Und diejenigen, die schon bei der Abstimmung über das Ausarbeiten eines Zusammenschlussvertrags ein Nein eingelegt haben, werden es auch am letzten Sonntag getan haben.» Er habe aber während seiner Arbeit an der Fusion den Eindruck erhalten, dass sich die Bachser und Stadler eigentlich sehr nahe stehen würden. Und dass die Stadler sich durchaus in die Lage der Bachser versetzen und auch deren schwierige Situation verstehen konnten.

Aber es sei bemerkenswert, dass die Nein-Stimmen in Stadel im Vergleich zur Grundsatzabstimmung nach einem Jahr über 200 Stimmen zugelegt hätten. «Das bedeutet, dass hier im Vergleich zum November 2015 Leute mobilisiert werden konnten, um Nein zu stimmen», erklärt er. Denn auch die Stimmbeteiligung hatte zugenommen: Vor einem Jahr gingen noch 40 Prozent der stimmberechtigten Stadler an die Urne, am letzten Sonntag waren es 12 Prozent mehr. Gleichzeitig hatten rund 50 Ja-Stimmende entweder das Lager gewechselt oder sind der Abstimmung fern geblieben. (Zürcher Unterländer)