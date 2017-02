Schulpflegen weisen Vorwürfe zurück

Nur drei Stimmen fehlten am Abstimmungssonntag vom 12. Februar in Stadel, um eine Fusion mit Bachs zu ermöglichen. Doch mit 393 Nein- und 391 Ja-Stimmen lehnten die Stadler den Zusammenschluss knapp ab.Oft wurde in der Folge die Vermutung geäussert, der Zusammenschluss sei hauptsächlich wegen des Themas Schule gescheitert, so erst vergangene ­Woche von Projektleiter und ­Fusionsexperte Alfred Gerber.

Angegriffene pflichten Analyse nicht bei

Mit diesem Schluss nicht einverstanden sind die Schulpflegen selbst. Weder der Stadler Schulpflegepräsident Alex Schnurrenberger noch die Bachser Schulpflegepräsidentin Marianne Sharif wollen Gerbers Analyse unkommentiert stehen lassen. «Wir sind nicht damit einverstanden, dass das Ergebnis hauptsächlich wegen der Schule zustande gekommen sein soll», sagt Alex Schnurrenberger. «Schliesslich sind längst nicht alle Stadlerinnen und Stadler Eltern von schulpflichtigen Kindern.» Man dürfe zudem nicht vergessen, dass das Ergebnis auch bei der Schule mit einer Differenz von lediglich 13 Stimmen sehr knapp ausgefallen sei, ergänzt Marianne Sharif.

Aber welche anderen Faktoren hätten dann zum Nein führen können? «Selbstverständlich hat die Frage zur Schule ein grosses Gewicht bei einer Abstimmung», räumt Sharif ein. Aber vielleicht habe man bei den politischen Behörden zu einseitig auf die finanziellen Vorteile gesetzt, zumal genau diese kurz vor der Abstimmung in einem Bericht der «Rundschau» in Abrede gestellt worden seien. «Vielleicht wollte sich die Bevölkerung aber auch nicht drängen lassen», sagt Sharif weiter. «Seit Beginn der Verhandlungen stand im Raum, dass ein Zusammenschluss unbedingt bis zum 1. Januar 2018 erfolgen muss, da sonst die Entschuldungsbeiträge des Kantons nicht mehr gesichert seien.»

Bewusst auf Schulstandort im Vertrag verzichtet

Sharif und Schnurrenberger sind überzeugt, dass die Schulpflegen ein gutes Projekt ausgearbeitet hatten. Und sie bedauern den Ausgang der Abstimmung. «Dass wir die Katze im Sack verkaufen wollten, diesen Vorwurf kann ich nicht verstehen», sagt Schnurrenberger. «Im Gegenteil: Wir haben auch die Punkte angesprochen, die vielleicht für einige Stimmbürger problematisch gewesen sind.» So habe man bewusst nicht im Vertrag festgehalten, dass die Schule Bachs erhalten bleibe, auch wenn man sich öffentlich dazu bekannt hatte, dass die aktuelle Situation, die erwartete Entwicklung der Schülerzahlen und der Unterrichtsgestaltung zwei Schulstandorte rechtfertigten. Eine Standortgarantie wäre aber rechtlich nicht verbindlich gewesen. Damit hatte man sich anders entschieden, als dies etwa die Schulpflegen der von Alfred Gerber genannten Fusionsgemeinden Elgg und Hofstetten getan hatten. Diese hatten dem kleineren Schulstandort Hofstetten im Vertrag einen eigenen Artikel gewidmet. Ein Versprechen zum Schulstandort konnten aber auch sie nicht abgeben.

Schnurrenberger weist daraufhin, dass man transparent gemacht hätte, dass vielleicht auch Schüler von Stadel nach Bachs transportiert werden müssten. «Wir wussten, dass dieser Umstand uns in Stadel Stimmen kosten kann», räumt Sharif ein. «Diese Möglichkeit zu verschweigen wäre aber unlauter gewesen.»

Keine reibungslose Absprache zwischen Behörden

Klar wird im Gespräch mit Sharif und Schnurrenberger, dass der Weg zur Abstimmung mit einigen Hürden versehen war. Das begann schon bei den Abstimmungsunterlagen zur Grundsatzabstimmung in Stadel am 22. November 2015. In der dazugehörigen Weisung wurde eine Modellrechnung präsentiert, nach welcher ein Zusammenschluss beider Schulen ohne Auswirkungen auf die Schulfinanzen von Stadel bliebe. Diese Aussage musste nach einer genaueren Analyse revidiert werden.

Einen Rückschlag mussten die Schulen im Juni 2016 hinnehmen. Nach nur zwei Sitzungen legte ­Alfred Gerber sein Mandat der Prozessbegleitung bei den Primarschulen nieder. «Davon wurden wir überrascht», sagt Schnurrenberger. Man sei quasi von einem Moment auf den anderen mit abgesägten Hosen dagestanden. Der Prozess sei dadurch nicht nur um Wochen zurückgeworfen worden, es sei auch nicht mehr möglich gewesen, zeitlich mit den politischen Gemeinden gleichzuziehen.

«Deshalb konnten wir im September an der ersten Informationsveranstaltung auf wesentliche Fragen noch keine Antwort geben», erklärt Sharif. Offensichtlich wird dabei, dass die Kommunikation zwischen den Schulpflegen und den politischen Behörden nicht immer reibungslos funktioniert hat. «Wir hatten an der Koordinationssitzung darum gebeten, den ersten Informationsabend von September auf Oktober zu ­verschieben», sagt Schnurrenberger. Entschieden wurde dann, am Termin im September festzuhalten, dafür aber den Schwerpunkt auf die politische Fusion zu legen. Besser habe man sich nach dem Informationsabend im November gefühlt, erinnert sich Sharif. Dort habe man über alle Informationen verfügt. «Nur wenige Personen kamen nach der Präsentation auf uns zu und stellten vereinzelt Fragen. Wir hatten den Eindruck, dass unsere Ausführungen bei den Anwesenden gut angekommen sind.»

Doch vor der Abstimmung kam es erneut zu einem Problem: Die Schule war am dritten und letzten Informationsabend im Januar abwesend, was nach der Abstimmung kritisiert wurde. «Hier müssen wir klarstellen, dass die politischen Behörden diese zusätzliche Veranstaltung ohne Absprache mit uns geplant und durchgeführt hatten.» Der Stadler Gemeindepräsident Dieter Schaltegger bestätigt dies. Man habe aber mit der Schulpflege telefonisch Kontakt gehabt und sie über den Anlass informiert. Gemäss Schnurrenberger habe man dann nach interner Beratung aus Furcht vor einer Stimmrechtsbeschwerde und weil man nichts Neues hätte erzählen können, entschieden, auch nicht als Zuhörer am Anlass teilzunehmen. (Zürcher Unterländer)