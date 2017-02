Sechstklässler sind die schnellsten Fische

Manch eine Sportveranstaltung hätte neidisch werden können ob dem Support, welche die Schwimmerinnen und Schwimmer vom Rande des Schwimmbeckens durch ihre Gspänli erhielten. Die Kinder hielten sich nicht zurück mit dem Anfeuern und Jubeln. Hier wurde jeder zum Sieger und sei es auch nur, weil er sportlich über sich hinaus wuchs.

Am Morgen massen sich die Unterstufenkinder und am Nachmittag waren die 4.- bis 6.-Klässler an der Reihe. Während die Jüngeren 25 Meter schwimmen mussten, galt es für die Älteren die doppelte Strecke hinter sich zu legen. Dies im Rücken- oder Brustschwimmen oder im Kraulen, die Kinder konnten ihren Stil frei wählen.

Im Wettkampfschwimmen galt es die beste Zeit rauszuholen, wo hingegen beim Distanzschwimmen auch weniger Schnelle gewinnen konnten. Dort galt es nämlich, möglichst nahe an die im Schwimmunterricht erreichte Zeit heranzukommen.

Dies gelang einem Schüler so gut, dass der Unterschied bei lediglich 0,04 Sekunden lag. Überhaupt waren die Kinder hochmotiviert bei der Sache und stiegen denn auch sichtlich stolz, wenn auch etwas erschöpft aus dem Wasser, denn das Durchkommen war schliesslich das Wichtigste.

Der seit 1978 stattfindende Wettkampf um den schnellsten Rümlanger Fisch wurde durch die beiden Rümlanger Primarschulen organisiert. Unterstützt wurden die Lehrpersonen auch vor Ort von der Rümlanger Elternmitwirkung.

Nur zwei Fehlstarts

An diesem Wettkampftag klappte alles wie am Schnürchen und man hätte meinen können, dass die Kindern sogar den gemeinsamen Sprung ins Wasser geübt hätten, gab es doch bei immerhin 80 Starts nur zwei Fehlstarts. Überhaupt waren die Kinder sehr diszipliniert und sogleich beim ersten Aufrufen des Speakers an ihren Startpositionen.

Die Spannung stieg als um 15 Uhr die neun bestqualifizierten Mädchen und neun Buben von den 4. bis 6. Klassen um den Sieg für den Rümlanger Fisch schwammen. Der Lärmpegel stieg nochmals beachtlich.

Als Schnellste erreichten schliesslich Nayana Rings, 6. Klasse bei den Mädchen und Jérémy Oberli. 6. Klasse bei den Buben das Ziel. Den zweiten Platz belegten die 6.-Klässler Carla Stoff und Nils Rickli und die Bronzemedaille erkämpften sich Florian Schiesser, 6. Klasse, und Svenja Grünenwald aus der 5. Klasse.

Zudem erhielten die sechs schnellsten Rümlanger Fische je einen Gutschein von Gemeinderätin Corinne Lee im Namen der Gemeinde Rümlang überreicht.

(Zürcher Unterländer)