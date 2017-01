Seegfröörni am Näppisee lässt auf sich warten

Es ist Montag Morgen um 8.30 Uhr. Seit Tagen und Wochen hat die klirrende Kälte das Land fest im Griff. Auch an diesem Morgen zeigt das Thermometer eisige Minus sieben Grad an. Dennoch sind alle Seen und Weiher der Region gesperrt. Peter Bischofberger und Werner Marthaler stehen am Ufer des Haslisees und ziehen sich die Rettungsvesten über. Sie wollen herausfinden, ob sie den Eislauffreunden bald eine gute Botschaft überbringen können.

Mit einer Leiter in der Hand für den Notfall wagen sie sich auf den See hinaus und gehen Richtung Floss. Zuvor rät Bischofberger, der Betriebsleiter der Werke in Niederhasli ist, man solle drei Meter Abstand von einander halten und bei einem lauten Knall nicht erschrecken. Dabei handle es sich nur um Spannungsrisse. «Einmal knallte es so laut, als wir kurz vor der Freigabe mit der Seepolizei über den Haslisee liefen. Alle duckten sich vor Schreck. Danach meinte der Polizist scherzend: ‹Ihr wollt jetzt das Eis freigeben?›»

Tückische zwölf Zentimeter

An diesem Morgen bleibt jedoch alles still. Kurz vor dem Floss wischt Bischofberger mit einem Besen die Schneedecke weg, bohrt ein Loch in das Eis und dreht eine Schraube rein. Dann zückt Marthaler die Motorsäge und schneidet einen Kubus raus. Das Wasser spritzt nur so. Nun kommt die Stunde der Wahrheit. «Ab zwölf Zentimeter Schwarzeis können wir den See freigeben», erklärt der Chef.

Der Betriebsleiter der Werke hebt den Massstab an den Kubus und misst — zwölf Zentimeter. Doch die Freude ist getrübt. Denn nur die Hälfte davon ist Schwarzeis. Bei der anderen Hälfte, die milchig schimmert, handelt es sich um Schneeeis oder Brucheis, also um gefrorenen Schneematsch. Dieses Eis sei jedoch nur halb so tragfähig wie das Schwarzeis.

Das Team begibt sich an einen zweiten Messort. Vorher wird der Kubus jedoch wieder in das Loch platziert und mit einem Leuchtspray gekennzeichnet. Auf dem Rückweg soll schliesslich niemand in die Messstelle fallen. Doch auch am zweiten Ort ergibt sich ein ähnliches Bild. Für Bischofberger steht fest: Bei diesem Eismix muss die Eisdicke mindestens 14 bis 15 Zentimeter betragen.

Es braucht noch eine Woche

Bei den aktuellen Wetterprognosen schätzt Bischofberger, dass der See erst in einer Woche eröffnet werden kann. Denn diese sagen spätestens ab Donnerstag einen kleinen Wärmeeinbruch voraus. Zwar bleiben die Temperaturen über Nacht weiterhin bei Minus acht bis Minus zehn Grad, doch tagsüber sollen sie bis Minus eins ansteigen. Diese Schwankungen seien für die Eisdecke nicht gerade förderlich.

Optimal seien die Bedingungen hingegen 2012 gewesen, als der See zum letzten mal zufror. «Damals herrschten eine Woche lang konstant Temperaturen von Minus zehn Grad und kälter. Die Schwarzeisschicht wuchs pro Tag bis zu drei Zentimeter.»

Ist die Eisdicke dann erreicht, entschiedet die von der Gemeinde gebildete Eiskommission darüber, ob die Eisfläche geöffnet werden kann. Diese stelle dann auch die Aufseher, die am Ufer mit Rettungsgerätschaften bereitstehen und einschreiten würden, falls sich grössere Ansammlungen bilden oder sich eine Gruppe entscheiden sollte, gemeinsam im Rhythmus zu wippen oder zu hüpfen. Grundsätzlich erlebe Bischofberger die meisten Eisläufer als sehr vernünftig. Die Hinweise würden beachtet und es kämen auch wenige Fragen.

Wasserwerfer helfen nicht

Im Schnitt kommt es alle sechs Jahre zu einer Seegfrörni am Näppisee. Bischofberger hat schon gemeinsam mit Kollegen von der Feuerwehr versucht, den Vorgang zu beschleunigen. «Mit Wasserwerfern haben wir Eis gemacht.» Sie wollten die Eisschicht von oben aufbauen. «Doch es dauerte nicht eine Stunde, da ist die künstlich erzeugte Oberfläche eingebrochen. Die Verbindung war zu schwach.» Zu Schaden gekommen ist niemand. Doch seither ist ihnen klar: An der Oberfläche lässt sich nicht viel machen. Das Natureis wächst nur von unten.

Fondueplausch auf dem Eis

Insgesamt hat Bischofberger bereits vier Seegfröörnen erlebt. Dabei hat er viel gesehen. Am beeindruckendsten seien für ihn jeweils die Momente bei der Eröffnung. Die Vorfreude in den Gesichtern der Leute, die in den langen Warteschlangen stehen. Rund 300 bis 500 Schlittschuhläufer würden jeweils am ersten Tag an den Näppisee pilgern, darunter ganze Schulklassen, aber auch ältere Semester. «Einmal zog sich ein 85-Jähriger die Schlittschuhe über, der das seltene Ereignis noch einmal erleben wollte.»

Besonders in Erinnerung bleibt ihm auch das Nachtschlittschuhlaufen von der letzten Gfröörni. Dabei habe die Gemeinde den See beleuchtet. Auch gab es eine Festwirtschaft. Doch ein paar Leute hatten Mitten auf dem See ein Fondue-Essen veranstaltet. Gefährlich sei das nicht, solange das Feuer nicht direkt auf der Eisfläche brenne.

Auch tagsüber können sich die Schlittschuhfreunde beim Badibistro wärmen und stärken. Noch wurden zwar keine Vorbereitungen in diese Richtung getroffen, zu unsicher sind die Prognosen. Peter Bischofberger zeigt sich jedoch zuversichtlich, dass es diesen Winter noch zum Eislaufspass kommen wird. «Wir haben ja erst Januar. Meistens ging der See erst im Februar auf. Bis dahin ist noch vieles möglich.» (Zürichsee-Zeitung)