Sieben Geschäfte einstimmig durchgewinkt

Die 47 anwesenden Otelfinger (2,7 Prozent) sprachen dem Gemeinderat am Montag ihr Vertrauen aus. Sämtliche Hände zeigten bei den sieben Abstimmungen nach oben. So auch bei der Jahresrechnung der Gemeinde. Finanzvorstand Urs Scheidegger präsentierte einen, wie er sagte, «guten Abschluss». Bei einem Aufwand von 16,3 Millionen Franken resultiert ein Plus von rund 440 000 Franken.

Höhere Ausgaben gab es im Gesundheitsbereich. Dies bedingt durch steigende Fallzahlen bei der Pflege. Im Gegensatz dazu schloss die Rechnung in der sozialen Wohlfahrt dank höherer Staatsbeiträge besser ab. Scheidegger wies auch auf Sonderffekte hin. Unter anderem wurde durch den Verkauf einer Liegenschaft aus dem Verwaltungsvermögen ein ausserordentlicher Ertrag von 700 000 Franken erzielt. Das zweite Geschäft bezeichnete er als ein «sehr technisches».

Mit der Umstellung auf das Harmonisierte Rechnungsmodell HRM2 soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen ensprechend dargestellt werden. Zum Umgang mit dem Verwaltungsvermögen gibt das Gemeindegesetz zwei Möglichkeiten vor: Die Gemeinden können das Verwaltungsvermögen neu bewerten oder die Restbuchwerte übernehmen.

«Wir haben uns intensiv mit den beiden Varianten auseinandergesetzt», sagte der Finanzvorstand, «und sind zum Schluss gekommen, dass die Neubewertung des Verwaltungsvermögens mit der HRM2-Umstellung für uns die bessere ist.» Dem pflichtete Giancarlo Maraffio, Präsident der Rechnungsprüfungskommission, bei: «Wir können mit beiden Varianten leben, doch die Vorteile bei der Neubewertung überwiegen.» Im Saal zeigte man sich überzeugt und sagte ohne Gegenstimmen Ja.

Nicht mehr schützenswert

Auch gegen die Änderung im Kernzonenplan, genauer beim Schopf an der Hinterdorfstrasse 4, hatte niemand etwas einzuwenden. Seit der letzten Zonenplanänderung ist dieser Schopf im Kernzonenplan als schützenswertes Objekt eingestuft.

«Warum er plötzlich schwarz markiert und damit schützenswert ist, ist nicht erkennbar», sagte Gemeinderat Thomas Gross. «Es kann nur vermutet werden, dass es sich um einen unerkannten Fehler bei der Ausarbeitung des Planes im Jahre 2005 handelt.» Der Gemeinderat sehe keinen Anlass, dieses untergeordnete Gebäude als schützenswert zu erhalten.

Im Schnelldurchlauf winkten die Otelfinger die Bauabrechnungen für den Erweiterungsbau der Asylunterkunft sowie für die Sanierung der Hinterdorfstrasse (erste und zweite Etappe) und der Rütschigasse durch. Alle Projekte konnten kostengünstiger als vorgesehen abgeschlossen werden.

Abstimmung im September

Im Anschluss an die GV informierte Urs Scheidegger kurz über die Totalrevision der Gemeindeordnung, welche im September an die Urne kommt. Neu soll unter anderem der Präsident der Schulpflege Mitglied des Gemeinderates werden. Dieser würde somit künftig aus sechs statt fünf Mitgliedern bestehen. (Zürcher Unterländer)