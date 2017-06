Soziales kostet weniger, Gesundheit mehr

Gute Nachrichten konnte Finanzvorsteher Rolf Huber den 35 Stimmberechtigten (3,6 Prozent) an der Gemeindeversammlung mitteilen. Erfreulich, weil die Rechnung der Politischen Gemeinde zum zweiten Mal in Folge positiv abschnitt, mit einem Plus von 420000 Franken, dies bei einem Aufwand von 5,8 Millionen und einem Ertrag von 6,2 Millionen Franken.

Zu dem positiven Ergebnis hätten zum einen die tieferen Ausgaben bei der Sozialhilfe geführt. Sowohl im Bereich der IV, bei der Alimentenbevorschussung und bei der wirtschaftlichen Hilfe habe man weniger ausgegeben als gedacht, führte Huber aus. Auch höhere Einnahmen bei den ordentlichen Steuern und bei den Grundstückgewinnsteuern hätten zu dem Plus geführt. «Bei den Steuern hat unsere Gemeinde einen grossen Sprung gemacht. Dies haben wir einzelnen Zuzügern zu verdanken, aber auch das gesamte Steuervolumen ist gestiegen», sagte Huber.

Satzung auf gutem Weg

Demgegenüber standen höhere Kosten im Gesundheitsbereich, sowohl bei den Pflegeheimen wie auch bei der Spitex. Auch eine Neubewertung der Liegenschaften habe die Rechnung etwas nach unten korrigiert. Dies liege am neuen Bewertungssystem, bei dem das Land nicht mehr als Objekt betrachtet werden dürfe. Die Rechnung wurde schliesslich von der Versammlung einstimmig und diskussionslos angenommen.

Ebenfalls einstimmig angenommen wurde die Totalrevision der Satzung der Abwasserreinigungsanlage Oberes Surbtal. Nachdem im Jahre 2013 die Umwandlung des Gemeindeverbandes in eine Aktiengesellschaft nicht zustande kam, habe der Verbandsvorstand die Überarbeitung der Satzung in die Hand genommen. Denn diese stammt aus dem Jahr 1971 und sei für den Betrieb der Kläranlage nicht mehr geeignet.

Manche Bestimmungen würden heute auf Bundes- und Kantonsebene gesetzlich geregelt. Andere mussten aufgrund des geänderten aargauischen Gemeinderechtes, das für den Abwasserverband Oberes Surbtal massgebend ist, angepasst werden. Ein Verzicht auf die Delegiertenversammlung würde die demokratischen Rechte nicht tangieren, heisst es in der Weisung. Eine DV sei nur dann sinnvoll, wenn nicht jede Gemeinde im Vorstand vertreten sei.

Ein Stimmbürger äusserte die Befürchtung, dass Schöfflisdorf mit der neuen Satzung an Einfluss verlieren könnte. Doch Gemeinderätin Irene Oswald zerstreute die Bedenken. Durch das fakultative Referendum habe Schöfflisdorf gleich viel Einfluss wie die anderen Gemeinden.

Der Satzung bereits grünes Licht gegeben haben Schneisingen, Schleinikon und Schöfflisdorf. Gestern stimmten die Oberweninger darüber ab. Noch ausstehend sind Niederweningen und Ehrendingen. Lehnt eine Gemeinde die vorliegende Neufassung ab, dann müsste der Vorstand eine Neubearbeitung der Satzung in die Wege leiten. Renato Sinelli, Präsident Abwasserverband Oberes Surbtal und ehemaliger Gemeindeammann von Ehrendingen, sagte: «Demokratie geht keine verloren. Ausserdem folgt die Satzung dem Muster des Kantons Aargau.» (Zürcher Unterländer)