Spillmann gibt an Gärtner weiter

Der neue Geschäftsführer der Standortförderung Furttal, Heinz Gärtner, hat sich an der Generalversammlung am Mittwochabend den gut 30 anwesenden Vereinsmitgliedern vorgestellt. Er löst Hansruedi Spillmann nach nur einem Jahr in der Geschäftsstelle der Standortförderung Furttal ab.

Der 60-jährige Spillmann begründet seinen Rücktritt mit einer beruflichen Veränderung.Heinz Gärtner war als Bankfachmann tätig; heute ist er selbständiger Vermögensverwalter und betreibt das Tenniscenter Furtbach in Buchs. Der 62-Jährige aus Regensdorf-Watt ist vom Vorstand schon vor der Generalversammlung gewählt worden und somit bereits im Amt. «Ich bin unbelastet, parteilos und denke gerne mit», sagt Gärtner kurz und bündig zu seiner Wahl.

Mehr Werbungin eigener Sache

Zu reden an der Generalversammlung gab indes weniger der Personalwechsel als der geplante neue Auftritt der Standortförderung Furttal. Man will das Profil schärfen und die Kommunikation verbessern; ein entsprechendes Projekt ist aufgegleist.

Spillmann zieht einen Vergleich mit dem Kanton Uri, der annähernd gleich viele Einwohner und Arbeitsplätze zählt wie das Furttal. «Beides sind verbindende Täler und kämpfen mit dem Durchgangsverkehr. Der Kanton Uri macht jedoch ausserhalb des Kantons ungleich mehr Werbung für seinen Standort als das Furttal.»

Die Standortförderung will sich nicht nur bei Wirtschaftsführern positionieren, sondern auch bei der Bevölkerung des Tals und stellt darum ihre Veranstaltungen dieses Jahr unter das breite Thema Sport. Der sicherlich grösste Anlass mit Beteiligung der Standortförderung ist die Furttalmesse vom 12. bis 14. Mai in Regensdorf. (Zürcher Unterländer)