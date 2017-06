Stärkster Raupenkran der Schweiz im Einsatz

Der Liebherr LR 1750-2 erregte bereits am Freitagabend das Interesse der Autofahrer. Der grösste und stärkste Raupenkran der Schweiz ragte neben dem Autobahnanschluss Zürich-Affoltern an die 60 Meter in den Himmel. Grund seiner Präsenz: Wegen des Ausbaus der Nordumfahrung der A1 auf sechs Spuren müssen Brücken, aber auch Über- und Unterführungen angepasst werden. Gestern Abend und an den beiden folgenden Nächten war und ist die Brücke bei der Unterführung Wehntalerstrasse zwischen Zürich-Affoltern und Regensdorf an der Reihe.

In einer ersten Etappe demontierte das gigantische Hebezeug die ersten zwei der insgesamt sechs Stücke der Fahrbahnplatte. Der Verkehr auf der Wehntalerstrasse , der unter der Brücke hindurchführt, wurde kurz angehalten. Im Zuge des folgenden konventionellen Abbruchs des Unterbaus, führt der Verkehr auf der Wehntalerstrasse dann an der Arbeitsstelle vorbei.

Der Verkehr auf der Nationalstrasse N01, also auf der Brücke, wird künftig durch Verlegung der Fahrspuren nach Bern und nach St. Gallen auf die bestehenden Brücken über die Wehntalerstrasse aufrechterhalten. Möglich ist das, weil die Einfahrt Richtung St. Gallen einer neuen Verkehrsführung folgt und die früher dafür erforderliche Brücke der Einfahrtsrampe nun anders genutzt werden kann.

(Zürcher Regionalzeitungen)