Steuern in Oberweningen fliessen

Die Gemeindeversammlung Ober­weningen vermochte am Don­ners­tag­abend nur 23 Stimmbürger (knapp 2 Prozent) ins Gemein­dehaus zu locken. Die Rechnung, die bei einem Aufwand von knapp 8,5 Millionen Fran­ken mit einem Plus von knapp 200 000 Franken abschliesst, wurde einstimmig genehmigt. Budgetiert gewesen war ein Verlust in gleicher Höhe. Das erfreuliche Ergebnis sei vor allem auf gute Steuererträge zurückzuführen, erklärte Gemeindepräsident Richard Ilg. Dar­unter sei ein beträchtlicher Anteil von Erbschaftssteuern. Auch die Grundstückgewinnsteuern trugen wesentlich zum guten Abschluss bei.

ARA braucht Geld

Die Bereiche Wasser, Abwasser, Abfall und Fernwärme weisen zusam­men Reserven in der Höhe von rund 6 Millionen Franken auf, die Hälfte alleine bei den Was­ser­lei­tun­gen. Ein Einwohner wollte wissen, ob diese enormen Mittel wirklich nötig seien. Ilg antwor­tete, der Gemeinderat sehe auf Herbst eine Wasserpreissenkung von rund 50 Rappen pro Kubik­meter vor. «Doch wir brauchen genü­gend Reserve, um die vom Kanton vorgeschriebenen Neuerungen zu tätigen.»

In der Abwasserreinigungsanlage (ARA) würden in den nächsten Jahren Investitionen in der Höhe von 2 bis 3 Mil­lionen Franken anfallen, welche sich auf die sechs beteiligten Gemeinden aufteilen.

Veraltete Satzungen

Die Anlage im aargauischen Ehren­dingen reinigt die Abwässer von Oberweningen, Schleinikon, Schöfflisdorf, Niederweningen, Schneisingen und der Standortgemeinde. Weil die Satzungen aus dem Jahr 1971 veraltet sind, mussten sie den neuen Verhältnissen sowie übergeordnetem Recht angepasst werden – eine unbestrittene Sache.

Zum Schluss zeigte der Gemeindepräsident noch Fotos des frisch renovierten Schulhauses und des neuerdings behindertengerechten Gemeindehauses, danach gab es einen Apéro. (Zürcher Unterländer)