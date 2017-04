Storchenpaar brütet auf dem Kirchturm in Schöfflisdorf

Störche mögen keine Kälte und ziehen deshalb im Winter nach Afrika oder auch nur bis nach Spanien. Doch im vergangenen Winter sind auffällig viele dieser grossen Vögel in der Region geblieben. Brigitte Scheuermeier von der Storchensiedlung Steinmaur hat 50 Exemplare gezählt, die geblieben sind. «Wenn die Jungtiere zum ersten Mal wegfliegen, kommen sie nach zwei bis drei Jahren wieder zurück.

Dann seien sie geschlechtsreif und ­bauen an ihrem Herkunftsort ein Nest», erklärt sie. An der Beringung erkennt sie die Tiere. Deshalb weiss sie, dass von einem Paar der eine Storch aus Deutschland stammt. «Zwar kehren nicht alle Störche wieder an ­ihren Geburtsort zurück. Aber im Moment sind extrem viele hier», sagt Brigitte Scheuermeier. «Offen­sichtlich gefällt es ihnen in dieser Umgebung.»

Gestell animiert zum Nestbau

Der Weissstorch bevorzugt Nistplätze in luftiger Höhe. Besonders beliebt sind Kirchtürme. Auf jenem in Schöfflisdorf war ein Gestell montiert worden, um die Voraussetzungen fürs Nisten zu schaffen. Und dieses Jahr nun hat ein Storchenpaar diesen Ort für sich in Anspruch genommen. Erich Hartmann ist Werkangestellter und Mitglied des Natur- und Vogelschutzvereins Wehntal.

«Zuerst dachte ich, dass wir ein paar Äste und Zweige bereitlegen, um den Nestbau ein bisschen voranzutreiben», sagt er. Aber dann hätten die Vögel das Material selber mitgebracht und ihren Horst bereitgemacht. «Jetzt sind sie am Brüten, das freut mich sehr.» Vor etwa einer Woche hätten sie damit begonnen. Erich Hartmann weiss, dass die Störche erst dann anfangen zu brüten, wenn das letzte Ei gelegt ist. Er rechnet, dass die Jungtiere in etwa drei Wochen schlüpfen.

Rudolf Dech wohnt ebenfalls in Schöfflisdorf und beobachtet das Treiben auf dem Kirchturm regelmässig. Oft sei allerdings nur der Kopf des Storchs zu sehen. Doch das reicht als Beweis, dass in dieser Wehntaler Gemeinde demnächst mit Storchennachwuchs zu rechnen ist.

Viele Brutplätze sind besetzt

Ein bekannter Brutort für Störche ist das Neeracher Ried. Beim grossen Kreisel an der Wehn­talerstrasse hat sich auf einem Baumstamm wiederum ein Paar eingerichtet. Das gleiche gilt für Oberglatt, wo ebenfalls ein Nest auf einem Baum an der Strasse gegenüber des Bahnhofs von Stör­chen besetzt ist. Auch in Stadel sind die Störche auf den Kirchturm zurückgekehrt und sind jetzt am Brüten.

(Zürcher Unterländer)