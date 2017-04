Strassenanschluss für Industrie in Rümlang

Beim Spatenstich für den Bau eines neuen Strassenanschlusses für das Industriequartier Eich freuten sich die anwesenden Vertreter von Gemeinden, Bund und Kanton sowie Bauunternehmen, dass es endlich losgeht. Seit Jahrzehnten hat die Gemeinde Rümlang versucht, die Industriestrasse an die Birchstrasse anschliessen zu lassen, damit die Gewerbetreibenden im Eich-Quartier einen direkten Zugang zur Autobahn, dem Flughafen und zu Rümlang bekommen. Alle Gesuche sind bis dato an der Zustimmung des Kantons und an den Kosten gescheitert. Jetzt ist der Bau durch die geplante Deponie Chalberhau doch noch möglich geworden. Das Industriequartier liegt am äussersten Zipfel von Rümlang und ist ziemlich abgetrennt von der Gemeinde. In Unkenntnis der Gemeindegrenzen meint man gefühlsmässig, das Gebiet gehöre zu Opfikon. Rund die Hälfte der Industriestrasse ist aber Rümlanger Boden.

Das Beste herausgeholt

Die Freude über das Projekt war anfänglich nicht bei allen Beteiligten erkennbar. Ursprünglich war Rümlang gegen eine Deponie auf seinem Gemeindegebiet. «Da dies aber nicht zu verhindern war, machten wir das Beste aus den Gegebenheiten», sagt Thomas Hardegger, Gemeindepräsident von Rümlang. In der Folge setzte sich die Gemeinde vehement und erfolgreich dafür ein, dass bei der Realisierung der Deponie wenigstens endlich die Erschliessung des Industriegebietes an die Hand genommen wird.

Rund um die Deponie gab es in den letzten Wochen zwar wieder Diskussionen. Hardegger betont deshalb beim Spatenstich zum Strassenanschluss, dass die Deponie Chalberhau als Typ B klassifiziert ist. Das bedeutet, dass nur Inertstoffe, die nicht verschmutzt und nicht mehr recycelt werden können, gelagert werden dürfen. Inertstoffe sind mehrheitlich unverschmutzte Aushub- und Abbruchmaterialien wie Steine oder Ähnliches. Die Platzierung in der Nähe des stark wachsenden Gebietes rund um den Glattpark sorgt für möglichst kurze Wege. Nach der Verfüllung des Geländes muss dieses wieder renaturiert werden. Was dann bleiben wird, ist der neue Anschluss des Industriequartiers. Damit entstehen aber auch neue Verbindungen, die die Verkehrsströme in der Region verändern.

Flankierende Massnahmen

Um den Verkehr nicht in die Quartiere zu leiten und Schleichwege zu verhindern, sind flankierende Massnahmen geplant. So wird die Tempelhofstrasse, bisherige Verbindung zwischen Rümlang und dem Quartier Eich, für den motorisierten Verkehr gesperrt. Für die Industriestrasse sind Poller geplant, sodass nur Gewerbetreibende die Strasse durchgehend befahren können.

Der Ausbau des Knotenpunkts an der Birchstrasse erfolgt jetzt in möglichst kurzer Bauzeit von April bis ungefähr Ende Oktober dieses Jahres. Die Strasse wird dabei trotzdem immer befahrbar bleiben. Als erste Schritte werden die Mittelstreifen umgebaut, die Fahrbahn auf der Seite Rümlang wird verbreitert. Dann wird die Unterführung verlängert und die Strasse auf Opfiker Seite ausgebaut. Spatenstich für die Deponie selbst wird dann erst im Herbst sein, wenn die Zufahrt für LKW über die Birchstrasse gesichert ist. ()