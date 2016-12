Unfall in Niederhasli fordert zwei Verletzte

Kurz vor 16 Uhr fuhr ein 42-Jähriger in Niederhasli auf der Seestrasse in Richtung Mettmenhasli. In einer Rechtskurve kam sein Auto über die Fahrbahnmitte und stiess mit einem Lieferwagen zusammen, der ihm entgegen fuhr. Am Steuer sass ein 51-jähriger Mann.

Bei der Kollision wurden beide Fahrer verletzt und wurden mit der Sanität ins Spital gefahren. Über die Schwere der Verletzung ist nichts bekannt. Der Verkehr wurde nach dem Unfall von einer Verkehrsgruppe der Feuerwehr umgeleitet.

(Zürcher Unterländer)