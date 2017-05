Ungewöhnliches Duo mit Clown-Syndrom

Sie heissen Unterschiedlich und Oberschiedlich, harmonieren ideal miteinander oder zanken sich unentwegt, erleiden ständige Enttäuschungen und lachen darüber, verzaubern mit Ideen und Situationskomik. Doch eigentlich wollen sie nur fischen, doch ständig gehen ihnen Geschichten ins Netz. Es ist ein besonderes Clown-Duo, das da auf der Bühne steht und beide entdecken sie das Clown-Syndrom.

Oberschiedlich wird gespielt von Eric Gadient (39). Er kam mit dem Downsyndrom zur Welt und wanderte als 11-Jähriger mit seinen Eltern von den USA in die Schweiz aus. Oberschiedlich wird von Cadient mit Begeisterung, Ehrlichkeit und der nötigen Zurückhaltung verkörpert.

Unterschiedlich wird gespielt vom Komiker, Schauspieler, Autor und Regisseur Olli Hauenstein. Der Zürcher stand schon auf verschiedensten Bühnen der Welt, trat im Zirkus Knie und im Cirque de Soleil auf. Seit 12 Jahren arbeitet er künstlerisch in der Bildungsstätte Sommeri im Kanton Thurgau mit Menschen mit einer Behinderung. Dort traf er auch auf Eric Gadient: «Er war mit Abstand der Begabteste. Irgendwann fand ich, man müsste ihn auf ein höheres Niveau heben, denn es wäre schade, wenn er im Amateurtheater bleibt», berichtet Hauenstein.

Unverwechselbarer Zauber

Und nun: Mit Hauensteins Profi Komik-Theater «Clown Syndrom» sind die beiden seit September erfolgreich auf Tour und ein Ende ist nicht in Sicht. Das Erfolgsrezept? Vielleicht steht der Titel stellvertretend für den Umgang mit dem besonderen Umstand des Stückes. Ein Wortspiel, das darauf verweist, doch es wird kein Wirbel aus Gadients Behinderung gemacht. Gleichzeitig ist es ein Teil des unverwechselbaren Zaubers, der durch die Selbstverständlichkeit entsteht, mit der man Cadient so annimmt, wie er ist. Oberschiedlich und Unterschiedlich sind auf der Bühne ebenbürtige Partner. Musikalisch unterstützt werden sie von Andreas Kohl am Klavier, mit selbstkomponierten Stücken und perfekt synchronisierten Soundeffekten. Das Publikum in ausverkauften Teatro Dalla Piazza war von der Vorstellung entzückt und bedankte sich mit einer Standing-Ovation.

So mimten die beiden eine Western-Schiesserei, bei der versehentlich der Pianist eine der Kugeln mit abbekam, in einer Detektivgeschichte gabs eine Beerdigung für ein Fischskelett und in einer traumartigen Einlage traten Oberschiedlich und Unterschiedlich als Kugel- beziehungsweise Drachenfisch auf, begleitet von traditioneller Chinesischer Musik.

Respekt und kein Mitleid

Die beiden Zuschauer Gee Hauser und Martin Mathiuet waren von beiden Clowns gleichermassen fasziniert. «Einen Mensch mit dieser Behinderung auf ein solch hohes schauspielerisches Niveau zu bringen, ist eine Meisterleistung an Führung, grossartig», schwärmt Mathiuet. Und Hauser war berührt davon, wie Olli Hauenstein seinem Bühnenpartner etwas Demütiges entgegenbringt, sich eigentlich in dessen Schatten stellt. «Der Humor war nie plump, man merkte den Respekt jeden Moment.»

Auch Olli Hauenstein bemerkt regelmässig, wie verblüfft das Publikum ist. Die Vorbehalte seien immer noch relativ gross. So würden die Leute am Konzept dieses Komik-Theaters zweifelen, oder fragen sich, ob man mit Eric Gadient Mitleid haben müsse? «Nein, man muss kein Mitleid haben», sagt Olli Hauenstein. «Man darf einfach zuschauen und lachen. Man vergisst, dass Eric irgendein Handycap hat. Und manchmal vergesse ich es im Spiel auch.»

«Clown Syndrom» soll übrigens nicht das einzige Projekt dieser Art bleiben. So plant Olli Hauenstein einen Bühnenauftritt mit einem ganzen Ensemble mit Menschen mit Beeinträchtigung. «Ich hoffe, wir können in eineinhalb Jahren an die Öffentlichkeit treten.» (Zürcher Unterländer)