Urs Hany kämpft für «sini Beiz»

Die Sendung ist ein Dauerbrenner. Jede Woche gehen fünf Stammgäste miteinander auf Beizentour. Jeder von ihnen stellt an einem Tag sein Lieblingsrestaurant vor und versucht die anderen davon zu überzeugen, dass seine Beiz die beste ist. Diese Woche tritt der Löwen in Niederglatt gegen vier weitere Landbeizen im Kanton Zürich an. Vertreten wird der Löwen von einem prominenten Stammgast: dem Alt-Nationalrat und Bauingenieur Urs Hany. Der 61-Jährige geht bereits seit 22 Jahren im Löwen ein und aus. Er schätze die gutbürgerliche Küche, das rustikale Ambiente und die gemütliche Atmosphäre, erklärt er. Da zudem Wirt Patrick Egloff sein Kollege sei und das Restaurant unweit von seinem Zuhause liege, treffe man den Politiker nicht nur öfters in der Beiz, sondern auch hin und wieder an der Bar bei einem Apéro an.

An die Dreharbeiten im Oktober kann sich Hany noch lebhaft erinnern. «Wir hatten ein lustiges, bunt gemischtes Grüppchen und hatten viel Spass», erzählt er. Allerdings sei es auch streng gewesen. Schliesslich galt es eine Woche lang jeden Abend ein anderes Restaurant zu besuchen: in Affoltern am Albis, Thalwil, Meilen, Schlieren und eben in Niederglatt. Die Dreharbeiten hätten jeweils von 17.45 Uhr bis 23.30 Uhr gedauert. Ausser beim eigenen Restaurant. Da musste er bereits um 13 Uhr antraben. Schliesslich erzählt der Stammgast in dieser Folge, was sein Restaurant so besonders macht und was für Geschichten und Erlebnisse er mit dem Lokal verbindet.

Spontanes Tischgebet

«Es war alles sehr professionell. Die Aufnahmearbeiten für eine 20-minütige Sequenz dauerten rund 3,5 Stunden.» Für den Politiker, von dem die Medienleute bisher immer spontane Äusserungen erwarteten, war dies etwas ungewohnt, aber spannend, wie er sagt. Manchmal hatte es aber dennoch auch Platz für Spontanes. Bei einem Stammgast habe es sich um einen Pfarrer gehandelt. Als das Team in dessen Lieblingsbeiz gastierte, habe dieser auf einmal zu einem Tischgebet mit Gesang aufgerufen. «Zunächst habe ich etwas komisch geschaut, aber dann fand ich es eine lässige Idee», sagt Hany und fährt fort. «Mittlerweile hat die Sendung die hundertste Woche erreicht, doch ein Tischgebet gab es noch nie.»

Über 400 Jahre

Der Löwen blickt auf eine lange Geschichte zurück. 1592 wurde er zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Damals hiess er allerdings noch «Tavernenwirtshaus zum roten Löwen». Zum Haus gehörte auch eine eigene Trotte. Um 1920 besass der damalige Löwen-Wirt für die Glattstrecke Hofstetten–Höri das alleinige Fischerpatent. Am Sonntagmittag kamen die Gäste jeweils zum Fischmahl in den Löwen.

Der Landgasthof ist schon seit 23 Jahren im Besitz vom Wirt Patrick Egloff. Zu den Spezialitäten der Küche gehören heute Cordon-bleu-Variationen und das Mistkratzerli sowie Hot-Stone- und thailändische Speisen.

Auch für Egloff war der Drehtag speziell. «Wenn die Kamera dabei ist, ist man schon etwas nervös. Es könnte ja etwas schieflaufen», erzählt er. Doch die Befürchtungen trafen nicht ein. Alles lief tipptopp, sagt er. Nun fiebert der Wirt der Rangverkündigung am Freitag entgegen. Dafür hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen. Ab 18.15 Uhr wird die aktuelle «Mini Beiz, dini Beiz»-Folge live ausgestrahlt. Danach werden alle Folgen der Woche nochmals gezeigt. Dazu wird ein DJ für Stimmung sorgen. Auch die fünf Stammgäste, die immer noch untereinander Kontakt pflegen, werden sich am Freitag im Löwen treffen und die Sendung zusammen anschauen.

Die «Mini Beiz, dini Beiz»-Folge im Gasthof Löwen wird am Mittwoch um 18.15 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. Welcher Stammgast mit seiner Lieblingsbeiz die 1000 Franken und das Gütesiegel gewinnt, wird sich am Freitag zeigen, ebenfalls ab 18.15 Uhr auf SRF 1. (Zürcher Unterländer)