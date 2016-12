Verletzter nach Kollision mit Lastwagen

Am Freitagvormittag fuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Auto um 10.30 Uhr auf der Glattalstrasse in Richtung Neerach. In einer langgezogenen Linkskurve geriert er auf die falsche Strassenseite. Genau zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein Lastwagen aus der Gegenrichtung - es kam zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen den Fahrzeugen.

Der Sattelschlepper kam nach dem Unfall von der Strasse ab und blieb nach rund 100 Metern in einem Acker stehen. Der 65-jährige Chauffeur blieb unverletzt. Der Autofahrer hingegen zog sich mittelschwere Kopf- und Oberkörperverletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden.

Die Glattalstrasse war für rund drei Stunden gesperrt, die Feuerwehr organisierte eine Umleitung. Warum der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat, wird nun abgeklärt.

(mcp)