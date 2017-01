Verschollene Pflanze wieder entdeckt

Kein anderer kennt die Pfanzenwelt beim Katzensee wie Rolf Hangartner: Der Biologe hat während 40 Jahren jede Pflanzenart erfasst und viele fotografisch dokumentiert. Von 2012 bis 2016 hat Hangartner eine Fläche von einem Quadratkilometer um den unteren Katzensee und das Hänsiried akribisch untersucht und die Befunde in eine Datenbank eingespiesen. Er tat dies nicht bloss aus Freude an der schönen Natur, er engagiert sich für ein ehrgeiziges Projekt: Im Jahr 2020 soll die Flora des Kantons Zürich (FloZ) erscheinen, der erste Pflanzenatlas, der das Vorkommen und die Häufigkeit der Pflanzenarten im Kanton Zürich dokumentiert.

Der bislang einzige Pflanzenatlas des Kantons Zürich stammt aus dem Jahr 1839; seither sind die Pflanzen nie mehr systematisch erfasst worden. Aus diesem Grund hat die Zürcherische Botanische Gesellschaft im 2011 das Projekt FloZ aufgegleist. Da es zu aufwändig gewesen wäre, die ganze Kantonsfläche zu untersuchen, wurde diese in Quadratkilometer unterteilt und in jedem neunten Quadrat sämtliche Pflanzenarten erfasst. 125 Ehrenamtliche durchforsteten wie Hangartner von 2012 bis 2016 ihre Quadrate nach allen vorkommenden Arten.

Akribisch genaue Suche

Das Kartieren, wie die Bestandesaufnahme im Fachjargon heisst, ist theoretisch recht einfach: Man schreibt alle Pflanzen auf, die man sieht. Nur wie findet man jede Art auf einer einer so grossen Fläche? Rolf Hangartner beschreibt das Kartieren so: «Es ist nicht gerade die Stecknadel im Heuhaufen suchen, doch recht akribisch mit offenen Augen durch die Landschaft zu streifen und mit der Spürnase die interessanten Flächen zu untersuchen.» Zur Orientierung dient ihm eine Landkarte und ein GPS-Gerät. Die Route legt er selbst fest. «Durch ein Getreidefeld etwa kann man natürlich nicht gehen. Da muss man die Route anpassen.» Kann selbst ein erfahrener Botaniker nicht auch eine Pfanzenart übersehen? Für Hangartner ist klar: «Das ist möglich, aber man findet annähernd alle.»

Hangartner schätzt die aktuelle Artenzahl für die Gemeinde Regensdorf auf 600 Arten. Regensdorf gehört damit zu den artenreichsten Gemeinden im Kanton. Doch die Artenzahl ist rückläufig: «Ein beachtlicher Teil ist in Folge von Lebensraumveränderungen verschwunden.» Viele Pflanzenarten hätten durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die Zubetonierung der Landschaft ihren Lebensraum verloren. «So sind es vielfach Ackerunkräuter, teilweise auch Wasserpflanzen, die ausgestorben sind.»

Hangartner kennt die botanisch interessanten Orte in «seinen» Flächen, was ihm beim Kartieren zugute kam. Dennoch erwies sich der ehrenamtliche Einsatz als zeitintensiv: Er schätzt den Aufwand für das Quadrat am Katzensee auf 120 Stunden, davon 90 Stunden für die Arbeit im Feld und 30 Stunden für die Dateneingabe.

Lungenenzian ist aufgetaucht

Die erfreulichen Entdeckungen während der Rundgänge machen für Hangartner den Einsatz mehr als wert: «Eine schöne Beobachtung war zum Beispiel die Bestätigung des Lungenenzians. Das ist eine Sumpfpflanze, die über Jahrzehnte nicht mehr am Katzensee gefunden wurde und spontan aufgetaucht ist.» Solche Ereignisse seien recht selten, betont er, doch es komme immer wieder vor, dass Pflanzen über Jahre verschwunden und plötzlich wieder sichtbar sind.

Doch die Rundgänge hielten auch einige Enttäuschungen für den Naturfreund bereit: «Im Katzenseequadrat konnte ich mehrere Pflanzen nachweisen, deren Lebensraum später mit dem Ausbau der Nordumfahrung 2016 zerstört wurde.» An den Böschungen wuchs zum Beispiel eine seltene Mohnpflanze, die nun verschwunden sei.

Viel lieber als von verschwundenen Arten erzählt Hangartner von einer kleinen Sensation: einer Pflanze, die 1826 zum ersten Mal auf der Welt am Katzensee gefunden worden ist. Sie ist eine fleischfressende Wasserpflanze und trägt den Namen Bremis Wasserschlauch zu Ehren des Dübendorfer Botanikers Bremi. Die Pflanze kommt laut Hangartner auch heute am Katzensee in den nassen Sumpfwiesen und Torfstichen recht häufig vor, also auch in Regensdorf – in der Schweiz und in Mitteleuropa sei sie selten.

Der erste und aufwändigste Schritt zur neuen Flora des Kantons Zürich ist getan: Die Kartierarbeiten sind 2016 abgeschlossen worden. Jetzt gilt es noch die Datensammlungen aus den Herbarien der Universität und der ETH Zürich sowie weitere historische Daten aufzubereiten.

Der Pflanzenatlas und die Website sollen im Jahr 2020 vorliegen. Die Flora des Kantons Zürich will die Pflanzenwelt in Text und Bild festhalte und mit Karten die Verbreitung und historische Entwicklung aufzeigen. (Zürcher Unterländer)